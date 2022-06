Vihapuhe on osa verkon toimintakulttuuria ja sen kitkeminen on vaikeaa

Webinaari: Voiko suomalainen metsänhoito vastata kaikkien tarpeisiin? 16.6.2022 09:52:57 EEST | Tiedote

Kutsu toimittajille: Webinaari metsänhoidosta Suomessa ti 21.6.2022 klo 9.00–10.30. Jyväskylän yliopisto ja Suomen ympäristökeskus järjestävät tiistaina 21.6. webinaarin otsikolla ”From policies to management in Finnish forestry: Can we meet all needs?”. Webinaarin tavoitteena on lisätä tietoa siitä, miten monikäyttöä voidaan vahvistaa metsien käyttöä koskevissa politiikoissa ja metsänhoidossa.