Vihreiden Atte Harjanne: Energian rooliin taloudessa on Venäjän hyökkäyssodan myötä herätty uudella tavalla

- Uusi ilmastolaki on viimeistä äänestystä vaille hyväksytty ja uusi luonnonsuojelulaki juuri saapunut eduskuntaan. Molemmat näistä ovat historiallisia edistysaskelia. Ilmastonmuutoksen torjunnassa ollaan pääsemässä vauhtiin ja raha virtaa jo päästöjä vähentäviin investointeihin, Harjanne iloitsi.

Harjanteen mukaan energian rooliin taloudessa on Venäjän hyökkäyssodan myötä herätty uudella tavalla.

- Käynnissä on reaalitalouden, fysikaalisten reunaehtojen oppitunti. Liian suuri osa Euroopan energiasta on edelleen tullut fossiilisista lähteistä ja vieläpä itsevaltaisen sortovaltion, Venäjän, sotakassaa tukien. Nyt edessä on vieroitushoito nopealla aikataululla. Energiaa on syytä säästää kaikin tavoin, ja kaikkea päästötöntä, kestävää tuotantoa vauhditettava niin paljon kuin mahdollista. Tarvitaan päättäjiä ja politiikkaa, joka ymmärtää energiatalouden realiteetit. Vihreät on se porukka, joka tämän osaa, Harjanne totesi.

Harjanteen mukaan luontopääoma hupenee kestämätöntä vauhtia, eikä Suomikaan ole pysäyttänyt luonnon köyhtymistä. Kestävyys syntyy teoilla eikä hokemilla.

- Suomalainen metsäluonto köyhtyy, suurin osa kaadetusta metsästä päätyy polttoon tai lyhytaikaisiin tuotteisiin ja metsistä saadaan aivan liian vähän arvoa irti suhteessa hakkuumääriin. Vanhoja metsiä pitää säästää, ja nuoria metsiä päästää vanhenemaan. Suomalaisessa metsäpolitiikassa olisi aika kääntää uusi sivu, jossa metsien rooli luonnon kehtoina, teollisuuden raaka-aineena, hiilinieluna ja -varastona sekä virkistyksen ja puhtaan ilon lähteenä ovat paremmin tasapainossa. Kyse ei ole tietenkään vain rajoituksista, vaan myös metsänomistajien ja yritysten oikein asetetuista kannustimista, Harjanne painotti.

Lue koko puhe: https://www.vihreat.fi/ajankohtaista/atte-harjanteen-puhe-vihreiden-puoluekokouksessa-21-5-2022/