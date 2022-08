Vihtiläiselle perheyritykselle Vuoden sähkösuunnittelija -tunnustus

Insinööritoimisto Havukorpi Oy:n perusti vuonna 1986 nyt jo edesmennyt Raimo Havukorpi. Vuotta myöhemmin hän osti myös nummelalaisen sähköasennusliike Esasähkö Oy:n ja edelleen vuonna 2000 Jorvaksen Sähkö Oy:n. Sisarukset Simo ja Tarja Havukorpi johtavat nyt perheyrityksen toimintaa.

Yritys on erikoistunut kiinteistöjen sähkösuunnitteluun, automaatioon ja paloilmoitin- ja turvajärjestelmien suunnitteluun. Taloautomaation lisäksi Havukorpi Oy:n osaamiseen kuuluu myös suuremmissa kiinteistöissä käytettävien kiinteistönohjausjärjestelmien ja teollisuuden prosessiautomaation suunnittelu.

Yritys toimii pääasiassa Länsi-Uudellamaalla ja pääkaupunkiseudulla. Vaativampia paloilmoitin- ja turvajärjestelmien suunnittelutöitä tehdään kuitenkin kauempanakin.

Yrityksen tuoreimpiin referensseihin kuuluu esimerkiksi Vihdin kirkon peruskorjauksen sähkö-, valaistus- ja automaatiosuunnittelu, sähköautojen älykkäiden latausjärjestelmien suunnittelua, useita toimitila- ja liikekiinteistöjä sekä monipuolisia omakotitalokohteita.

- Varsinkin omakotitalopuolella me olemme erikoistuneet KNX-taloautomaatioon. Järjestelmien integrointi ja ohjelmointi on meidän vahvin osaamisalueemme, yrityksen suunnittelupäällikkö Teemu Varis kertoo.

Sopiva koko takaa täystyöllisyyden

Yritys työllistää kolme henkilöä Nummelan kupeessa sijaitsevalla toimistollaan.

- Meitä oli aiemmin useampiakin, mutta koemme, että näin on hyvä. Sopivan kokoisissa töissä kaikki asiat tulevat hoidettua varmasti kunnolla ja kaikille työntekijöillemme voidaan tarjota suht tasainen kuorma töiden hoitamiseen, toteavat Havukorvet.

Heidän mukaansa yrityskoon kasvattaminenkaan ei silti ole pois laskettu vaihtoehto.

Havukorpi on suunnitellut vuosien varrella myös useiden vesihuoltokohteiden sähkö- ja automaatiojärjestelmiä, mutta LVI-suunnittelun puolelle yrityksessä ei ole haluttu lähteä.

- Sähkö ja automaatio riittävät meille hyvin. Pienessä perheyrityksessä on parempi keskittyä olennaiseen ja erikoistua omaan leipälajiin, sanoo Simo Havukorpi.

Vakuuttavaa osaamista

- Periaatteenamme on aina ollut keskittyä olennaiseen tekemiseen varmalla ammattitaidolla. Fokus pidetään asioissa, joissa osaamisemme on vahvinta. Meidän vahvuutemme on kokonaisvaltaisessa taloautomaation suunnittelu-, käyttöönotto- ja ohjelmointityössä, varsinkin KNX-tekniikan hyödyntämisessä, kertoo Teemu Varis.

Osaamiseen panostaminen on kilpailukykytekijä. Perus sähkösuunnittelun saralla kilpailu on Simo Havukorven mukaan kovaa. Kova kilpailu tasaantuu hieman sen myötä, mitä enemmän suunnittelu vaatii erikoisosaamista.

- Olemme miettineet vielä nykyistä pidemmällekin menevää erikoistumista. Mitä enemmän osaamista järjestelmien suunnittelu vaatii, sitä vähemmän potentiaalisia tekijätarjokkaita rivissä on, toimitusjohtaja Havukorpi sanoo.

Jotta voi onnistua, on tiedettävä mitä halutaan

Älytalojen – ja kaikkien muidenkin kohteiden – suunnittelussa asiakkaan toivoman lopputuloksen saavuttaminen on aina työn tärkein päämäärä.

- Työtä helpottaa suuresti, jos kaikki osapuolet tietävät, mitä halutaan. Odotusten määrittelemiseksi kannattaakin aluksi istua tilaajan ja tilaajan edustajien kanssa alas ja kuunnella, mitä toiveita ja ideoita heillä on, Varis sanoo.

Teemu Variksen lisäksi myös yrityksen kahdella muulla sähkösuunnittelijalla, Niko Hemtmanilla ja John Rantasella, on runsaasti kokemusta automaatiokohteiden suunnittelusta.

Älytaloissa erityisesti järjestelmien käyttöönottovaihe vaatii erityistä huolellisuutta ja osaamista.

– KNX-projekteissa lopputuloksen toimivuus nähdään vasta järjestelmän ohjelmoinnin jälkeen. Haluammekin aina varmistaa, että kohteet luovutetaan asiakkaille täysin valmiina, ja että tilaajat perehdytetään laitteiden käyttöön, sanovat sähkösuunnittelijat.

Tulevaisuus näyttää varmalta ja vakaalta

Viime vuonna Havukorpi Oy:n liikevaihto oli 270 tuhatta euroa ja tilikauden tulos 31 tuhatta euroa. Teemu Variksen mukaan pienen suunnittelutoimiston tulevaisuus näyttää vakaalta niin pitkällä kuin lyhyelläkin aikavälillä.

- Ensiksi koronan ja nyt Ukrainan sodan myötä myös sähköalan päälle on maalailtu kaikenlaisia uhkakuvia, mutta ainakaan meidän työkannassamme tämä ei vielä näy. Eurooppaa uhkaava energiakriisi vaikuttanee osaltaan mm. energiatehokkuutta parantavien sähköteknisten ratkaisujen kysyntään.

- Uskomme, että tämä tulee näkymään vielä isommin jatkossa, mikäli tilanne kiristyy, pohtii Teemu Varis.

Yrityksen saama tunnustus ilahduttaa suuresti.

- Hienoa, että meidät valittiin pienenä, lähes 40 vuotta alalla toimineena perheyrityksenä Vuoden sähkösuunnittelijaksi. Kiitos tästä kuuluu ehdottomasti ammattitaitoiselle henkilökunnallemme, joka on aina halunnut panostaa oman osaamisensa kehittämiseen, Tarja Havukorpi kiittelee.

YRITYSFAKTA

Insinööritoimisto Havukorpi Oy

Liikevaihto 2021: 270 tuhatta euroa

Työllistää: 3 henkilöä

Omistajat: Simo Havukorpi, Tarja Havukorpi ja Rauli Raita

Referenssikohteita:

- Ahlsellin Hyvinkään varaston trukkien latausjärjestelmän suunnittelu ja sähköautojen latausjärjestelmän suunnittelu pysäköintialueelle, 2021-2022

- Vihdin Kirkon valaistuksen ja automaatiojärjestelmän suunnittelu, 2021

...

RAKLI ry ja Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry valitsevat Vuoden sähkösuunnittelijan nostaen näin esiin esimerkillisesti toimivia sähkösuunnitteluyrityksiä ja sähkösuunnittelijoiden työn osaamisvaatimuksia.

Valittavalta yritykseltä edellytetään kannattavan liiketoiminnan lisäksi korkeaa ja monipuolista osaamista, asiakaslähtöisyyttä, tinkimätöntä laatua, kehittyneitä työskentelytapoja ja yhteiskuntavastuullisuutta