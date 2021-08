Viihdyttävä läpileikkaus koomikko Jerry Seinfeldin elämästä ja tuotannosta

Jaa

Jerry Seinfeldin tänään suomeksi ilmestyvä uutuuskirja Onko tästä mihinkään? kokoaa tunnetun koomikon parhaat jutut viideltä vuosikymmeneltä.

Jerry Seinfeld on yksi kaikkien aikojen parhaista ja menestyneimmistä koomikoista. Hänen uransa alkoi syksyllä 1975 newyorkilaisen yökerhon ”Catch a Rising Star” -illassa, kun Seinfeld oli vasta 21-vuotias opiskelijapoika. Tästä ensimmäisestä esiintymisestään lähtien hän on kirjoittanut omat vitsinsä – ja säilyttänyt ne kaikki, 45 vuoden ajan. Vitsit ja tarinat ovat syntyneet hänen kohtaamisistaan ja kokemuksistaan, ja niissä käsitellään mm. ihmissuhteita, arkipäivän haasteita ja sosiaalisia ilmiöitä.

Onko tästä mihinkään? -kirjaansa Seinfeld on kerännyt parhaat juttunsa 1970-luvulta 2000-luvun ensimmäiselle vuosikymmenelle asti. Niiden kautta muodostuu kuva hänen elämästään ja kehittymisestään yhdeksi kaikkien aikojen parhaimmaksi koomikoksi.

Jerome ”Jerry” Seinfeld (s. 1954) on yhdysvaltalainen näyttelijä ja koomikko, joka tunnetaan parhaiten tv-sarjastaan Seinfeld (1989–1998), jota hän käsikirjoitti ja jonka pääosaa hän näytteli. Hän on aiemmin kirjoittanut kirjan Seinlanguage (1993).

Jerry Seinfeld: Onko tästä mihinkään?

Alkuteos Is This Anything? | Suomentanut Pasi Rakas Jääskeläinen

480 sivua | Saatavana painettuna kirjana, sähkökirjana ja äänikirjana

