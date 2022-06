Viisas varautuu ennalta yhteiskunnan häiriötilanteisiin

Viime kuukausina Ukrainan tapahtumat ovat herättäneet huolta, että vastaavaa voisi tapahtua Suomessakin. Tämä on saanut ihmiset kiinnostumaan aivan uudella tavalla esimerkiksi väestönsuojista ja niiden kunnosta. Vähemmälle huomiolle on jäänyt, että perusarkeamme horjuttavat todennäköisemmin arkiset, usein paikalliset häiriöt, kuten veden- tai sähkönjakelun katkokset ja erilaiset luonnonilmiöt.

Jokaisen meidän on viisasta varautua ennalta häiriötilanteisiin, jottei syyttä suotta joudu ensimmäisenä autettavien joukkoon ja kuormita turhaan auttajatahoja. Turvallinen koti – Varautuminen ja väestönsuojelu taloyhtiössä -uutuusopas selvittää, millaisiin yhteiskunnan uhka- ja häiriötilanteisiin kannattaa varautua niin kotona kuin koko taloyhtiössä.

”Väestönsuojeluasiat ja varautuminen ovat olleet paljon esillä viime aikoina. Tämän vuoksi Turvallinen koti -oppaaseen päätettiin koota yksiin kansiin kaikki se tieto, mitä taloyhtiö ja sen asukkaat tarvitsevat tästä aihepiiristä”, kertoo kirjan kirjoittaja Kaci Bourdache.

Opas selvittää, miten missäkin tilanteessa tulee toimia, mihin suojaudutaan ja kuinka kotivara ja muut tarpeelliset tarvikkeet koostetaan. Oppaasta saa myös ohjeet siihen, mitä kotona tulee tehdä suojautumistilanteessa ja mistä saa tietoa oman taloyhtiön turvallisuusasioista.

”Taloyhtiöiden ja yksittäisten kotitalouksien varautumisessa on runsaasti vaihtelua. Totuus on, että esimerkiksi yhdyskuntatekniikan häiriöihin varautumisessa avainasemassa ovat kotitaloudet. Nimenomaan koteihin on tarpeen saada perille tietoa siitä, miten häiriötilanteissa tulee toimia. Viisas taloyhtiö jakaa aktiivisesti aiheesta tietoa asukkaille ja antaa valmiita, käyttökelpoisia ratkaisuja. Tällä hetkellä kiinnostusta näihin asioihin riittää, joten sitä kannattaa hyödyntää”, Bourdache kertoo.

Opas ohjaakin taloyhtiön hallitusta ja isännöintiä aktiiviseen turvallisuusviestintään ja pelastussuunnitteluun. Oppaaseen on koottu tiedot myös eri aikakausien väestönsuojista ja niiden varustuksesta sekä perusohjeet taloyhtiön väestönsuojan kunnossapitoon.

Oppaan on kirjoittanut Kaci Bourdache, joka on kokenut turvallisuusalan kouluttaja ja konsultti. Bourdache työskentelee lehtorina Laurea-ammattikorkeakoulussa sekä toimii työnsä ohessa kouluttajana Helsingin Pelastusliitto ry:ssä.