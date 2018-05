Villa Elfvikin kesän tapahtumissa nautitaan luonnosta monin tavoin

Luontotalon kesä-elokuun 2018 ohjelmaan kuuluvat jälleen suositut sunnuntairetket lapsiperheille. Uusina tapahtumina on kesäkuussa vieraslaji-info ja -talkoot, heinäkuussa metsäjooga. Lapsen kanssa pääsee kokeilemaan luontojoogaa. Elokuussa kuntoillaan perinnemaisematalkoissa. Alkukesän lintyö ja Espoo-päivän lepakkoilta tarjoavat elämyksiä yöluonnosta. Tapahtumiin on vapaa pääsy, jos ei muuta mainita.

Mäyrän metsän satuhetki lauantaisin 2.6., 7.7. ja 4.8.2018 klo 11

Satuhetki järjestetään kesä-syyskuussa aina kuun ensimmäisenä lauantaina. Opas lukee satuja Villa Elfvikin luontotalon yläaulaan rakennetussa Mäyrän metsässä. Siellä voi myös pukeutua metsän asukkaaksi ja leikkiä eläinkäsinukeilla.

Luontoretkiä koko perheelle kesäsunnuntaisin alkaen 3.6.2018 klo 10.30–12.30

Kesä-syyskuussa järjestetään koko perheelle sopivia luontoretkiä Villa Elfvikin lähiluontoon. Retkillä kuljetaan lasten ehdoilla. Villa Elfvikin keijukoulu - retkillä pääsee kulkemaan myös lastenvaunujen kanssa. Retkille lähdetään klo 10.30 luontotalon pihalta. Ota mukaan pienet eväät ja pukeudu säänmukaisesti. Retkille lähdetään satoi tai paistoi.

Retkiajat ja aiheet ovat:

3.6. Villa Elfvikin keijukoulu

10.6. Kosteikko elää - tutustutaan Laajalahden kosteikkojen eläimiin

17.6. Luonnonkukkien päivän perheretki

24.6. Lude vai lukki? – ötökkäretki

1.7. Seikkailujen metsä

8.7. Villa Elfvikin keijukoulu

15.7. Seikkailujen metsä

22.7. Lude vai lukki? - ötökkäretki 29.7. Villa Elfvikin keijukoulu

5.8. Seikkailujen metsä

12.8. Lude vai lukki? - ötökkäretki

19.8. Villa Elfvikin keijukoulu

26.8. Nature tour for families (englanninkielinen retki)

2.9. Kosteikko elää - tutustutaan Laajalahden kosteikkojen eläimiin

9.9. Villa Elfvikin keijukoulu

16.9. Seikkailujen metsä

23.9. Lude vai lukki? -ötökkäretki

30.9. Villa Elfvikin keijukoulu





Lepakko- ja yölaulajaretki Laajalahdelle la 9.6.2018 klo 22.30–01.30

Mitä Laajalahdella tapahtuu öisin? Lähdemme etsimään merkkejä lepakoista. Lähtö Villa Elfvikin pihalta klo 22.30. Ota mukaan taskulamppu ja retkieväät.

Opastus maalämpöön siirtymisestä su 10.6., 8.7. ja 19.8.2017 klo 14

Tervetuloa katsomaan ja kuulemaan, miten maalämpöön siirtyminen tapahtui vanhassa huvilassa ja mitä pitää ottaa huomioon, jos haluat siirtyä omakotitalossasi tähän ilmastoystävälliseen lämmitysmuotoon. Luontotalon henkilökunnan pitämässä puoli tuntia kestävässä opastuksessa pääset mm. tutustumaan talon kellaritilassa olevaan laitteistoon. Villa Elfvikin luontotalossa on siirrytty syksyllä 2014 sähkölämmityksestä maalämpöön ja pienennetty hiilidioksidipäästöjä jo roimasti. Pidemmällä aikavälillä säästyy myös rahaa!

Alkukesän lintuyö ti 12.6.2018 klo 17.30 - 23.00

Tapahtuma alkaa maksuttomalla lasten luontoretkellä klo 17.30. Maksullinen ohjelma sisällä alkaa klo 19: musiikkia, leikkimielinen lintuvisailu, arpajaiset ja ruokailu. Klo 21 jälkeen lähdetään eripituisille yölaulajaretkille oppaan johdolla. Osallistumismaksu on aikuisilta 12 € ja lapsilta 5 €. Perhemaksu kuitenkin enintään 30 €. Tilaisuuden tuotto käytetään Villa Elfvikin luontotalon toiminnan tukemiseen. Järjestää Villa Elfvikin ystävät ry.

Vieraslaji-info ja jättipalsamitalkoot la 16.6.2018 klo 13-17

Luontoomme on levinnyt useita kasvilajeja, jotka leviävät aggressiivisesti muodostaen muut kasvit alleen tukahduttavia kasvustoja. Tiina Parkkima Terve askel luontoon -hankkeesta kertoo klo 13.00 -13.40 yläkerran luokassa vieraslajeista ja niiden torjunnasta. Jättipalsamin kitkentätalkoisiin Laajalahden luonnonsuojelualueelle lähdetään luontotalon pihasta klo 14. Varustaudu kosteuden pitävillä kengillä. Hyttysmyrkky saattaa olla tarpeen. Työhanskat ja jätesäkit löytyvät paikan päältä. Talkoolaisille tarjolla mehua ja keksejä. Ilmoittautuminen 14.6. mennessä osoitteessa www.espoo.fi/talkoot tai puh. 09 8165 4400.

Luontojoogaa lapsen kanssa ti 10.7.2018 klo 17.00-17.40

Tutustutaan luontoon ja eläimiin yhdessä jooga-asentoja ja leikkejä kokeillen. Jooga on kehittynyt mm. luontoa ja eläimillä seuraamalla ja Suomen kesäinen luonto tarjoaa tähän oivan mahdollisuuden. Sopii noin 6 - 11 - vuotiaan lapsen ja aikuisen yhteiseksi hetkeksi. Ei vaadi aikaisempaa kokemusta. Halutessasi voit ottaa joogamaton/ retkialustan, ei välttämätön. Ohjaajana toimii RYT200- joogaohjaaja Jenna Rignell. Tapaaminen Villa Elfvikin pihassa klo 17. Ilmoittautuminen 8.7. mennessä: https://my.surveypal.com/Luontojoogaa-lapsen-kanssa.

Metsäjooga ti 10.7.2018 klo 18.00-19.30

Metsäjoogassa tehdään jooga- ja läsnäoloharjoituksia luonnossa, nauttien joogan ja metsän terveysvaikutuksista samanaikaisesti. Harjoituksista on lempeitä sekä dynaamisia variaatioita joten se sopii monen tasoiselle harrastajalle. Metsäjoogaa voit harjoittaa metsäretkilläsi vuoden ympäri ja rikastuttaa näin luontosuhdettasi. Ei vaadi aikaisempaa kokemusta joogasta. Oman jooga/retkipatjan voi ottaa halutessaan, ei välttämätön. Ohjaajana toimii RYT200- joogaohjaaja Jenna Rignell. Tapaaminen Villa Elfvikin pihassa klo 18. Ilmoittautuminen 8.7. mennessä: https://my.surveypal.com/Metsajooga.

Perinnemaisematalkoot Laajalahden luonnonsuojelualueella la 11.8.2018 klo 10–14

Osallistu luonnon monimuotoisuuden ylläpitoon! Heinät niitetään pääasiassa etukäteen (viikatettakin pääsee kokeilemaan) ja nostetaan seipäille lauantaina talkoovoimin. Talkooväelle tarjotaan keittolounas ja kahvit. Mukaan tarvitset omat työrukkaset, heinätöihin sopivat vaatteet ja reipasta talkoomieltä. Kokoontuminen Villa Elfvikin pihassa. Tarjoilun vuoksi toivomme ilmoittautumista 9.8. mennessä osoitteessa www.espoo.fi/talkoot tai puh. 09 8165 4400. Tervetuloa koko perheen voimin!

Retki Villa Elfvikin puulajipolulle ke 15.8.2018 klo 18–20

Tiedätkö, miksi haavan lehdet havisevat tai miksi lahopuu on tärkeää? Villa Elfvikin puulajipolku esittelee luontotalon pihapiirissä ja Luonnon helmassa -luontopolun varrella kasvavia puita ja pensaita. Opastetulla retkellä opit tunnistamaan puulajeja ja kuulet, mikä niiden merkitys on ihmiselle ja muulle luonnolle.

Espoo-päivän lepakkoluento ja -retki la 25.8.2018 klo 20.30 – n. 22.30.

Hämärän laskeuduttua Villa Elfvikin lähimaastossa voi tavata pohjanlepakoita tai viiksisiippoja, kunhan osaa olla oikealla aaltopituudella. Sukellus nahkasiipien salaperäiseen maailmaan aloitetaan sisällä luontotalossa diojen avulla. Lepakkoretkelle lähdetään yön pimetessä. Lepakoiden tunnistamisessa käytetään apuna lepakoiden ääniä ihmiskorvalle kuultavaan muotoon muuttavaa detektoria, jota myös retkeläiset pääsevät kokeilemaan. Mukaan voi ottaa oman taskulampun ja lämmintä juomaa termospullossa. Ilmoittautuminen viimeistään pe 24.8. klo 15 Villa Elfvikin luontotaloon, puh. 09 8165 4400. Paikkoja on rajoitetusti.

Luontoretkiä lapsiryhmille syyskuussa - varaukset ti 14.8.2018 alkaen

Opas johdattaa lapsiryhmiä luontoretkelle Villa Elfvikin lähiluontoon arkipäivisin syyskuun ajan. Toiminnalliset retket on suunniteltu 5-10 -vuotiaille lapsille. Noin 1,5 tuntia kestäviä retkiä on kolme erilaista. Retkivaraukset 14.8. klo 9 alkaen, puh. 09 8165 4400.

VAIHTUVAT NÄYTTELYT

Lintuparatiisi – valokuvanäyttely Suomenojan luonnosta 10.6.2018 asti

Suomenojan Luonto ry:n valokuvanäyttelyssä on esillä 20 valokuvaa Suomenojan monimuotoisesta luontoalueesta kaupungin keskellä. Näyttelyn pääosassa ovat linnut - nisäkkäitä, matelijoita, perhosia ja kasveja unohtamatta. Myös historia ja alueen yleiskuva ovat läsnä.



Jättiläisten jäljet – Sofia Wilkmanin ja Marja Blomsterin taidetta 13.6.-12.8.2018

Marja Blomster ja Sofia Wilkman käsittelevät teoksissaan vieraslajikasvien aggressiivista leviämistä Suomessa. Kummallakin taiteilijalla on kokemusta vieraslajikasvien aiheuttamasta tuhosta, sekä pitkäaikaisesta taistelusta näitä jättiläismäisiä kasveja vastaan.

Hanhen muotokuva – valokuvanäyttely 15.8.-30.9.2018

Susanne Jacobsonin ja Veli-Matti Järvisen valokuvanäyttely oikoo väärään tietoon perustuvia ennakkoluuloja valkoposkihanhista ja tuo linnut esille myönteisellä tavalla. Kuvista käy ilmi hanhien eloisuus, ilmeikkyys ja herkkyys.

LUONTOPOLUT

Villa Elfvikin luontotalolta lähtee useita luontopolkuja lähiympäristöön. Lähialueen historiaan sukeltavat aikuisille suunnatut luontopolut Kylämaiseman historia ja Historiakasvio, jotka kierretään luontotalosta saatavien opasvihkojen kanssa. Myös Puulajipolun voi kiertää luontotalosta saatavan vihkon kanssa.

Luonnon helmassa – luontopolun varrelta löytyy seitsemän opastaulua. Polku lähtee talolta rantaan päin ja sen voi kiertää myös lastenvaunuilla. Väinö Variksen - luontopolku lapsille sukeltaa metsän siimekseen. Näihin kahteen polkuun on tehtävämateriaalia lapsille.

Kaikkiin luontopolkuihin liittyviin materiaaleihin voi tutustua luontotalon internetsivuilla, www.espoo.fi/villaelfvik, Luontopolut.

AUKIOLOAJAT JA YHTEYSTIEDOT

Tapahtumat järjestetään Villa Elfvikin luontotalossa, Laajalahdessa (os. Elfvikintie 4, puh. 09 8165 4400). Villa Elfvikin luontotalo on avoinna ma-pe klo 9-16 ja la-su klo 10–16. Juhannusaattona 22.6. talo on suljettu. Luontotaloon on vapaa pääsy.

Café Elfvik on avoinna viikonloppuisin ja pyhinä talon aukioloaikoina. Juhannuspäivänä 23.6. klo 10-16 on tarjolla brunssipöytä. Tarkemmat tiedot Café Elfvikin omilta sivuilta.

Tietoa luontotalosta ja tapahtumista löydät myös internetsivuiltamme www.espoo.fi/villaelfvik. Voit myös esittää toiveita tapahtumista joko puhelimitse tai sähköpostitse villaelfvik@espoo.fi.