Virkoamiseen tarvitaan tukitoimia - Koronavirus tainnutti messutoiminnan myös Turussa

Korona heitti messu- ja tapahtuma-alan ensimmäisenä tuulettimeen. Nyt haemme ulospääsyä, kuvailee Turun Messukeskus Oy:n toimitusjohtaja Marja Pekkanen.

Artukaisten messukentällä pomppivat tällä hetkellä vain peurat ja rusakot, sillä Turun Messukeskuksen vilkas kevätkausi katkesi, muiden messukeskusten toiminnan tavoin, kuin seinään 13.3.2020. Suuret tapahtumat, kuten Piha & Puutarha -messut, Turun Taide- ja Antiikkimessut & Turun Kädentaitomessut sekä Caravan Show, hakevat uusia päivämääriä vielä tälle vuodelle. Jos koronaviruksen asettamat rajoitukset sen sallivat.

Suuri epävarmuus koettelee koko toimialaa. Hallit ja kokoustilat eripuolilla Suomea ovat tyhjillään ja iso osa messuyritysten henkilökunnasta on ollut lomautettuna. Parhaillaan messuyhtiöissä odotetaan valtiovallan päätöksiä tapahtumien jatkosta sekä tukimahdollisuuksista, jos tapahtumia ei voida pitkään aikaan järjestää.

Talousvaikutukset laajat

Suomessa järjestetään vuosittain yli sadat messut. Messuyritysten palkkalistoilla on noin 500 vakituista työntekijää ja lisäksi ala työllistää tuhansia tapahtuma-aikaisia työntekijöitä. Messujen tulo- ja työllisyysvaikutukset heijastuvat suoraan järjestämispaikkakuntien elinkeinoelämään ja työllisyyteen. Vuonna 2018 alan työllisyysvaikutukset olivat yli 6000 henkilötyövuotta. Haaga-Helian ammattikorkeakoulun tutkimuksen mukaan messujen tulovaikutus Suomen elinkeinoelämälle oli 458 miljoonaa euroa, josta suuri osa meni järjestämispaikkakuntien hotelleille, ravintoloille ja kuljetusyrityksille. Samoille aloille, jotka ovat merkittävästä koronasta kärsineet.

Turussakin alan talousvaikutus on noin 17 M€. Turussa koko henkilökunta on kokonaan tai osittain lomautettuna toistaiseksi.

Kehityshankkeet jäissä

Kohtaamiseen perustuvat messutoiminta on kriisissä eikä ratkaisua voi hakea yksin esimerkiksi tapahtumien siirtämisestä virtuaaliseksi:

−Messu- ja tapahtumatoiminta on kokonaisvaltaista elämysbisnestä. Tapahtumien siirtäminen verkkoon onnistuu kyllä, mutta silloin emme puhu enää samanlaisesta elämyksestä ja liiketoiminnasta kuin ennen. Lisäksi merkittävässä roolissa on monissa messuyhtiöissä myös tilojen vuokraus ja tekniset palvelut.

Turun Messukeskuksessa ollaan huolissaan tulevasta ja monia vireillä olleita kehityshankkeita on nyt toistaiseksi jäissä. Rahoitukselle ja tuelle on huutava tarve. Taloudellista tukea alalle tarvitaan kipeästi ja tämän tuen avulla autetaan koko suomalaista elinkeinoa elpymään kun yhteiskunnan toiminta pääsee kriisin jälkeen normalisoitumaan.

−Olemme samassa veneessä monien näytteilleasettajiemme kanssa. Rahaa ei tule mistään, mutta kustannuksia syntyy ja tulevaisuus on vielä epävarma. Nyt odotamme tämän viikon päätöksiä tapahtumien rajoittamisen jatkosta sekä ennen muuta tukitoimista.

Yksi asia on kuitenkin jo varma:

−Olemme saaneet niin paljon viestiä kentältä siitä, että tapahtumia kaivataan ja odotetaan. Tiedämme, että kun hallien ovet on taas turvallista avata, meillä on koolla tyytyväinen kävijäjoukko, Pekkanen uskoo.

Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry:n tiedote 21.4.2020

Koronakriisi koettelee rankasti suomalaista messualaa

KOKO TAPAHTUMA-ALA HUOMIOITAVA TUKITOIMISTA PÄÄTETTÄESSÄ

Koronakriisi iskee erityisen rankasti suomalaiseen messualaan. Kaikki messut ja muut messukeskuksissa järjestettävät tapahtumat lopetettiin 13.3.2020. Sen jälkeen hallit ja kokoustilat ovat seisseet tyhjinä ja iso osa messuyritysten henkilökunnasta on lomautettuna. Kiinteät kulut kiinteistöistä kuitenkin juoksevat koko ajan Tulevaisuuden näkymät ovat erittäin epävarmat.

Alan taloudellinen tilanne on nyt todella heikko ja heikkenee koko ajan. Toimiala tarvitsee yhteiskunnan suoraa tukea, jotta ala pääsisi ahdingosta nousemaan. Messuilla on suuri merkitys suomalaiselle elinkeinoelämälle. Sen lisäksi, että eri messuilla esitellään alan viimeisimmät uutuudet, siellä tehdään paljon kauppaa ja merkittäviä yhteistyösopimuksia. Ala on myös merkittävä työllistäjä.

”Ihmisten terveys ja hyvinvointi on ehdottomasti ensi sijalla. Olemme kuitenkin syvästi huolissamme siitä, ovatko Suomen messuyhtiöt vielä toimintakykyisiä kriisin päätyttyä. Kun tehdään päätöksiä tapahtuma-alan tukemisesta, on mielestämme tärkeää, että koko tapahtuma-ala huomioidaan tasapuolisesti. ” sanoo Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry:n puheenjohtaja Juha Rahko.

Suomessa järjestetään vuosittain yli sadat messut. Messuyritysten palkkalistoilla on noin 500 vakituista työntekijää ja lisäksi ala työllistää useita tuhansia tapahtuma-aikaisia työntekijöitä. Messujen tulo- ja työllisyysvaikutukset heijastuvat suoraan järjestämispaikkakuntien elinkeinoelämään ja työllisyyteen. Vuonna 2018 alan työllisyysvaikutukset olivat yli 6000 henkilötyövuotta. Messujen tulovaikutus Suomen elinkeinoelämälle oli 458 miljoonaa euroa, josta suuri osa meni järjestämispaikkakuntien hotelleille, ravintoloille ja kuljetusyrityksille.

Taloudellista tukea alalle tarvitaan kipeästi ja tämän tuen avulla autetaan koko suomalaista elinkeinoa elpymään, kun yhteiskunnan toiminta pääsee kriisin jälkeen normalisoitumaan.

Tässä yhteydessä olisi myös syytä viimeinkin mahdollistaa työnantajien kulttuuri- ja virikeseteleiden käyttö yleisömessujen sisäänpääsyyn, koska messut täyttävät kaikki verohallinnon edellytykset seteleiden käytölle.

Lisätietoa messutoiminnasta Suomessa:

Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry kattaa hyvin ammattimaisen messujärjestämisen Suomessa. Jäseniä ovat Suomen Messut Osuuskunta, Tampereen Messut Oy, Turun Messukeskus Oy, Lahden Messut, Jyväskylän Messut Oy, Pohjois-Suomen Messut ry., Pohjanmaan Expo Oy, Suomen Asuntomessut Osuuskunta, Mediapro Messut Oy, Riihimäen Messut Oy ja KPK Events Oy.

www.messutsuomessa.fi