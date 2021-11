Viron parhaat ravintolat White Guide 2022 -listalla

Viron ravintolakentässä on koronapandemian johdosta tapahtunut muutoksia. Vaikka osa ravintoloista ja muista ruokapaikoista on joutunut kansainvälisen asiakaspulan johdosta sulkemaan ovensa, on vanhan tilalle syntynyt uutta ja innostavaa. Perinteinen fine dining on antanut tilaa rennommalle ruokailulle, ja Tallinnasta tutut huipputason keittiömestarit ovat avanneet ravintoloita myös muualle Viroon. Viron viidestä parhaasta ravintolasta kaksi sijaitseekin Tallinnan ulkopuolella. Loppuvuoden aikana tapahtuvien uusien avausten vuoksi nyt julkaistu White Guide 2022 -lista tuleekin täydentymään alkuvuoden aikana.

Hyvää on kannattanut odottaa

White Guide Baltia -julkaisun kustantajan Aivar Hansonin mukaan aito vieraanvaraisuus on voimavara, joka ei haastavimpinakaan aikoina heikkene.

”Viron ravintolakentän uudet ja rohkeatkin tulokkaat rikastavat ja monipuolistavat ruokailukokemuksia ja kriisi on kannustanut monia vanhoja ja osaavia tekijöitä uudistamaan ajatteluaan ja palveluaan. Näin koko ravintolakenttä on saanut toimintaansa ihan uudenlaista tekemisen meininkiä. Matkailijoiden puuttuessa kotimaiset kanta-asiakkaat ovat myös osanneet vaatia ravintoloilta paljon, mikä on tehnyt hyvää kaikille”, kertoo Aivar Hanson ja jatkaa:

”Foodiet elävät Virossa nyt pitkään aikaan mielenkiintoisinta aikaa. Useat täysin uudet ravintolat ovat jo avanneet ovensa ja useita uusia avauksia on vielä tulossa. Uskallankin sanoa, että suomalaisille ruokamatkailijoille Viro tulee maistumaan hyvinkin uudenlaiselta ja parin vuoden poissaolon jälkeen täällä tullaan kokemaan valtavasti positiivisia yllätyksiä. Vaikka pandemia on kurittanut matkailua ja ravintola-alaa, niin nyt voi sanoa, että hyvää on kannattanut odottaa.”

White Guide jakaa suosittelemansa ravintolat viiteen eri luokkaan: Global Master Level, Master Level, Very Fine Level, Fine Level ja Recommended Level. Virossa on yksikansainvälisen mestaritason ravintola ja se on Tallinnan Noblessnerin alueella sijaitseva 180 Degrees by Matthias Diether.

Viron viisi parasta ravintolaa, White Guide 2022:

1. 180 Degrees by Matthias Diether, Tallinna

2. Fotografiska, Tallinna

3. Pädasten kartanon ravintola Alexander, Muhu

4. Lee restoran, Tallinna

5. GMP Pühajärve, keittiömestarin pöytä, Otepää

Euroopan aluekehitysrahasto tukee Visit Estonian hanketta.