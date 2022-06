Voiko keinonenä tunnistaa sairauksia kehon tuoksuista? Tulossa uutta teknologiaa tuoksujen analysointiin ja tuottamiseen

Kehon tuoksuilla tiedetään olevan hienovarainen, mutta samalla merkittävä rooli monissa sosiaalisissa tilanteissa. Sen lisäksi, että tuoksuilla on yhteys muun muassa viehtymykseen toiseen ihmiseen ja tunteisiin, ne voivat antaa tietoa ihmisten terveydentilasta.

Tampereen yliopisto on mukana kansainvälisessä tutkimushankkeessa Smart Electronic Olfaction for Body Odor Diagnostics (SMELLODI), jolle Euroopan innovaationeuvosto on myöntänyt kolmevuotisen noin 3 miljoonan euron EIC Pathfinder -rahoituksen.

Tutkijat kehittävät hankkeessa muun muassa uudenlaista älykästä sähköistä keinotekoista hajuaistia (electronic nose, eNose), jota voitaisiin käyttää terveydenhuollossa esimerkiksi Parkinsonin ja Alzheimerin tautien diagnosointiin.

– Terveiden ja sairaiden ihmisten kehosta voidaan ottaa näytteitä ihmisaistimusten, kemiallisten analyysien ja eNose mittausten avulla. Näitä näytteitä analysoimalla saadaan tietoa siitä, millä tavalla ihmiset näitä tuoksuja kuvailevat, mikä on niiden kemiallinen koostumus ja miten ne eroavat toisistaan. Tieto auttaa kehittämään ja virittämään eNose teknologiaa tunnistamaan juuri näitä tuoksuja, selvittää Tampereen yliopiston osahanketta johtava professori Veikko Surakka.

Tuoksunäyttö etsii tuntemattoman tuoksun reseptiä

Tampereen yliopisto keskittyy kehittämään itseoppivaa tuoksuntuottoteknologiaa, jolla voidaan toisintaa keinonenällä mitattuja kehon tuoksuja.

– Selvitämme, onko mahdollista löytää eNose-mittausten, tuoksunäytön ja optimointialgoritmien avulla tuntemattoman tuoksun resepti tunnetuista tuoksukomponenteista rajatussa tuoksuympäristössä. Lisäksi testaamme ihmisten arvioita näistä tuoksuista, Surakka kertoo.

Surakan tutkimusryhmän lisäksi mukana ovat professorit Pasi Kallio ja Antti Vehkaoja ryhmineen. Nyt alkava tutkimus täydentää ja laajentaa tutkimusryhmien aiempaa työtä tuoksujen digitoinnissa, tuotossa ja yhdistämisessä virtuaalitodellisuuteen.

Tampereen yliopiston lisäksi konsortioon kuuluvat saksalaisyliopistot Technische Universitaet Dresden ja Friedrich-Schiller Universitaet JENA, sekä The Hebrew University of Jerusalem Israelista. Yrityksistä mukana on saksalainen SmartNanotubes Technologies.