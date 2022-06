Voimatel Oy osaksi Enersense International Oyj:ta – KPY:stä yksi Enersensen suurimmista omistajista

KPY vahvistaa omistajaohjaustaan – muutoksia hallitusten kokoonpanoihin 14.4.2022 15:33:47 EEST | Tiedote

Kuopiolainen KPY-konserni on tehnyt muutoksia tytäryhtiöidensä hallituksiin. Tavoitteena on tiivistää omistajaohjausta, vahvistaa entisestään omistajan ja yhtiöiden johdon välistä vuoropuhelua ja siten varmistaa, että yhtiöillä on edellytykset kehittyä KPY:n omistajastrategian mukaisesti.