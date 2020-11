Vuoden 2020 sähköurakoitsija Raision Sähkö-INSTO Oy - Yritys kuin suurperhe

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry julkisti tänään 20.11. Vuoden 2020 sähköurakoitsijan, joka on varsinaissuomalainen Raision Sähkö-INSTO Oy. Tunnustuksen vastaanotti toimitusjohtaja Kirsi Gröndahl-Lindén.



Raision Sähkö-INSTO on perheyritys. Kirsi Gröndahl-Lindénin isä Pentti Gröndahl perusti yrityksen vuonna 1972 vaimonsa Sirpan kanssa. Seuraavana vuonna Pentti Haaparanta tuli mukaan kolmanneksen omistusosuudella. Nykyisin yrityksen toimintaan osallistuvat Pentti Gröndahlin lapset Kirsi Gröndahl-Lindén ja Virpi Larikko, Kirsin tyttäret Moona ja Mandi Lindén ja Virpin pojat Jere ja Jori Larikko sekä Pentti Haaparannan poika Tommi Haaparanta ja pojanpoika Sami Haaparanta.

- Monesti sanotaan, että suku on pahin, mutta se ei päde meidän yrityksessämme. Johdamme ja kehitämme yritystä monen sukupolven näkemyksin ja voimin, Kirsi Gröndahl-Lindén sanoo.

Yrityksellä on 58 työntekijää, joista 40 on sähköasentajia. Vuoden 2019 liikevaihto oli 8,94 miljoonaa euroa ja tulos hyvä, 489 000 euroa. Tänä vuonna vastaaviin lukuihin ei ylletä.

- Aiemmin meitä sähköinstolaisia oli jopa 65. Tänä vuonna poisjääneiden työntekijöiden tilalle ei ole palkattu uusia henkilöitä. Vielä viime vuoden lopulla näytti siltä, että vuosi 2020 tulee olemaan oikeinkin hyvä, mutta maaliskuussa jo sovittujen urakointikohteiden portteja sulkeutui koronaepidemian seurauksena. Kyllä me tästä kuitenkin selviämme, uskoo Gröndahl-Lindén.

Tulevaisuuteen siis tähyillään ja siellä siintää muutoksia. Yrityksen tekninen johtaja Olli Jokinen ja sähkötöiden johtaja Jere Larikko arvioivat sähköisen talotekniikan osuuden kasvavan suomalaisessa rakentamisessa. He näkevät siinä sekä mahdollisuuksia että uhkia, josta esimerkkinä mm. langattoman tietotekniikan ulkopuolisilta suojaamisen haasteet.

- Toiminnassamme tulee mitä ilmeisimmin tapahtumaan merkittäviäkin muutoksia, jotka vievät meitä modernimpaan ja energisempään suuntaan. Muutoksia toteutetaan kuitenkin maltilla eli säilytetään hyväksi koettu ja pyritään vieläkin parempaan, pohtii Gröndahl-Lindén.

Raision Sähkö-INSTO:n osaaminen ja palvelutarjonta kattaa niin yritys- kuin kuluttaja-asiakkaidenkin sähköistystarpeet.

Vaativien teollisuuskiinteistöjen automaatio-osaaja

Valtaosa yrityksen liikevaihdosta tulee teollisuuden ja liikerakennusten sähköistyksestä. Vuosikymmenten varrella yrityksellä on riittänyt töitä, sillä alueelle on keskittynyt runsaasti teollisuutta.

Raision Sähkö-INSTO:lla on ISO 9001-1 -laatujärjestelmä. Se ei ole jäänyt plakaatiksi seinälle, vaan näkyy arjen toiminnassa monin tavoin alkaen jo esim. toimittaja- ja yhteistyökumppanivalinnoista ja päätyen pysyviin asiakassuhteisiin.

- Sähköurakoinnissakin kilpailu on muuttunut vuosi vuodelta kovemmaksi, mutta vaativammissa urakoissa, joihin me olemme erikoistuneet, osataan onneksi arvostaa yhä myös hyvää työtä ja laadukasta lopputulosta, Olli Jokinen sanoo.

Teollisuuden prosessisähköistyksissä ja automaatioasennuksissa yrityksen referenssilistalta löytyy esimerkiksi Finnprotein Oy:n, Renewa Oy:n ja Vehmaan Biovakka Oy:n tehdasasennuksia, Meyerin Turun telakan urakoita sekä lukuisia Neste Oyj:n Naantalin ja Porvoon öljynjalostamoiden hankkeita. Lisäksi yritys on vastannut esimerkiksi Paraisten ja Nauvon välillä liikennöivän L/A Elektra -hybridiautolautan latausratkaisujen sähköistyksistä.

Kiinteistösähköistyksen osalta yrityksen referensseihin kuuluu esimerkiksi Turun Yliopiston vuonna 1958 valmistuneen päärakennuksen sähköjärjestelmien uusiminen rakennuksen tämän vuoden alussa valmistuneen peruskorjauksen yhteydessä.

Kuluttajat varteenotettava osa toimintaa

Yksityistaloudet ovat Raision Sähkö-INSTO:lle merkittävä asiakaskunta, mistä kertoo mm. se, että yritys tuli ensimmäisten joukossa mukaan Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton ylläpitämään, kuluttajille suunnattuun Löydä sähkömies -palveluun.

Raision Sähkö-INSTO:n toimitilat ovat Raision keskustassa. Kaupunkilaiset tuntevat yrityksen suuresta sähkötarvikemyymälästä, jossa on laaja valikoima sähkölaitteita ja -tarvikkeita pistorasioista pölynimureihin ja valaisimista pesukoneisiin. Oma myymälä on perinteikäs osa Raision Sähkö-INSTO:n toimintaa.

- Raisiolaiset ovat oppineet arvostamaan vuosikymmenten varrella saamaansa asiantuntevaa henkilökohtaista palvelua, kertoo Kirsi Gröndahl-Lindén.

Ihminen ennen euroa

Pitkät työurat ovat tyypillinen osa Raision Sähkö-INSTO:n toimintaa. Hyvä viihtyvyys ei ole sattumaa, vaan seurausta arvovalinnoista.

- Ihmisiä johdamme sydän ja järki -yhteistyöllä. Se tarkoittaa mm. sitä, että liiketoiminnassa tulee ihminen ennen euroa ja että oma henkilöstö on tunnettava muutoinkin kuin vain nimenä ja numerona palkanlaskennassa. Toimiva kokonaisuus muodostuu erilaisista, mutta kuitenkin samanhenkisistä yksilöistä, tietää Kirsi Gröndahl-Lindén.

Kollegoille ympäri Suomen Raision sähköinstolaiset lähettävät tsemppiterveiset selviämiseen näissä haasteellisissa ajoissa:

- Sisulla ja sydämellä vastoinkäymisistä voittoon!

Vuoden 2020 sähköurakoitsija on Raision Sähkö-INSTO Oy

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry jakaa vuosittain tunnustuksen, jolla nostetaan esiin liiton jäsenten keskuudesta urakointiyritys, joka on toiminnaltaan ja tuloksiltaan esikuvallinen. STUL julkisti 20.11. tämän vuoden valintansa Espoossa pidetyssä tilaisuudessa.

Vuoden 2020 sähköurakoitsijana palkittiin varsinaissuomalainen Raision Sähkö-INSTO Oy. Yrityksellä on 58 työntekijää, joista 40 on sähköasentajia. Vuoden 2019 liikevaihto oli noin 9 miljoonaa euroa ja tulos aikaisempien vuosien tapaan hyvä. Yritys on tunnettu paitsi toimialueensa teollisuuden ja liikerakennusten sähköistyksen luottokumppanina myös kuluttaja-asiakkaiden keskuudessa asiantuntemuksella palvelevana sähköistäjänä. Toiminnan korkeasta laadusta kertoo sekin, että tyytyväinen henkilöstö viihtyy yrityksessä pitkään jatkuvissa työsuhteissa.

Vuoden 2020 sähköurakoitsija tunnustuksen vastaanotti Raision Sähkö-INSTO Oy:n toimitusjohtaja Kirsi Gröndahl-Lindén.









Kuvat: Mikko Arvinen, Sähköinfo Oy ja Alejandro Lorenzo