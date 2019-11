Vuoden 2020 yhteiskuntatieteilijä on taloustieteen tohtori, komission kansainvälisen ilmastopolitiikan vetäjä Elina Bardram

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry (YKA) on valinnut Vuoden 2020 yhteiskuntatieteilijäksi Euroopan unionin komission ilmastopääosaston kansainvälisen yksikön päällikön, taloustieteen tohtorin (Doktorin der Sozial und Wirtschaftswissenschaften) Elina Bardramin. Valinta julkistettiin Yhteiskuntatieteilijäpäivässä Helsingissä perjantaina 8.11.2019.

Tämänvuotisella valinnallaan liitto haluaa antaa tunnustusta kansainvälisesti merkittävässä asemassa olevalle yhteiskuntatieteilijälle, joka tekee merkityksellistä työtä ilmastokriisin ratkaisemiseksi.

- Rajat ylittäviä visaisia pulmia voidaan ratkoa vain kansainvälisellä yhteistyöllä. Siihen tarvitaan niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla osaavia yhteiskunta-alan ammattilaisia, joilla on kansainvälisiä verkostoja ja vahva oma kipinä toimia, YKAn puheenjohtaja Antton Rönnholm perustelee valintaa.

Bardramilla on pitkä kokemus työskentelystä EU:n komissiossa. Hän aloitti siellä vuonna 2003 politiikkakoordinaattorina ulkosuhteiden pääosastolla ja siirtyi 2010-luvulla ilmastopääosastolle päällikkötehtäviin eri yksiköissä. Aiempaa työkokemusta hänellä on konsulttina Suomessa ja Isossa-Britanniassa sekä YK:n ekonomistina Nigeriassa. Nykyisessä tehtävässään ilmastopääosaston kansainvälisen yksikön päällikkönä hän on toiminut viisi vuotta.

Kansainvälisten suhteiden merkitys on kasvanut sitä mukaa kun ilmastonmuutos on noussut keskeisempään asemaan EU:n poliittisella agendalla. Tehtävässään Bardram vastaa unionin kansainvälisten suhteiden strategiakehityksestä. Hän toimi EU:n pääilmastoneuvottelijana vuosina 2014 - 2018, myös maailmanpolitiikan kannalta käänteentekevissä ilmastokonferensseissa Pariisissa ja Katowicessa. Tuolloin Bardramin vastuulla oli neuvotella ilmaston tulevaisuudesta yli 500 miljoonan eurooppalaisen puolesta.

Painopisteen siirtyessä neuvotteluista tavoitteiden toteuttamiseen Bardram keskittyy tiiminsä kanssa jatkossa yhä enemmän kahdenvälisiin suhteisiin ja komission uuden ”vihreän diilin” ulkoisiin aspekteihin.

- On suuri - ja ehkä vähän harvinainenkin - kunnia virkamiehenä tulla huomioiduksi työstä, johon on panostanut tosi paljon ja johon uskoo. Ilmastopolitiikasta on tullut peruuttamattomasti osa talouskehitystä, ulkosuhteita ja valtavirta-ajattelua kaikilla sektoreilla. EU:n ilmastojohtajuus on kiistatonta ja tärkeää, osuutemme globaaleista päästöistä on kuitenkin alle 9 prosenttia. Se, millaisessa maailmassa elämme 20, 30 tai 100 vuoden kuluttua riippuu pitkälti myös siitä, miten hyvin onnistumme muiden kansainvälisten toimijoiden jatkuvassa sitouttamisessa ja tavoitteiden jalkauttamissa, Vuoden yhteiskuntatieteilijä Elina Bardram sanoo.

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry on valinnut Vuoden yhteiskuntatieteilijän jo 20 vuoden ajan, vuodesta 1999 lähtien. Nyt tehty valinta on vuodelle 2020. Valinta tuo esiin yhteiskuntatieteilijöiden monipuolista ja laaja-alaista osaamista yhteiskunnan eri sektoreilla. Edellisen tunnustuksen sai hallitusammattilainen, CDO, VTM Mikki Inkeroinen. Ks. aiemmat Vuoden yhteiskuntatieteilijät

Lisätietoja:

Vuoden yhteiskuntatieteilijä Elina Bardram, +32 4989 93305 (paikalla Tiedekulmassa 8.11. klo 16.15)

Puheenjohtaja Antton Rönnholm, 040 506 7676