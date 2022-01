Vuoden 2021 parhaat kansainväliset laatuinnovaatiot arvioitiin – Metsä Spring ja Peikko Group palkittiin omissa sarjoissaan

Kansainvälisessä arvioinnissa kaikkien osallistuneiden joukosta parhaaksi nousi terveysalan innovaatiot -sarjan voittaja Israelista. Alpha Tau Medical Ltd:n innovaatio on uuteen säteilyteknologiaan perustuva syöpähoito. Sillä voidaan hoitaa uusiutuvia, etäpesäkkeinä ja paikallisesti edenneitä syöpäsairauksia. Hoito on tehokasta, turvallista ja potilaat sietävät sitä.

Metsä Springin ja Peikko Groupin innovaatiot palkittiin omissa sarjoissaan

Metsä Springin Kuura-tekstiilikuitu sekä Peikko Groupin pilarikenkä BOLDA® saivat molemmat toisen palkinnon omissa sarjoissaan. Kuura-tekstiilikuitu palkittiin potentiaalisten innovaatioiden sarjassa. Kuura valmistetaan Äänekosken biotuotetehtaan sellusta, ja se tarjoaa tekstiiliteollisuuden tarpeisiin ympäristöystävällisen vaihtoehdon.

Suurten yritysten liiketoimintainnovaatioiden kategoriassa palkittu Peikko Groupin BOLDA®-pilarikenkä on aikaisempia tuotteita pienikokoisempi, mutta samalla suorituskykyisempi. Tuotteella on suuri kuormakestävyys ja se tekee betonipilareiden pystyttämisestä nopeampaa, turvallisempaa ja tehokkaampaa.

Suomalaiset innovaatiot pärjäävät hyvin kansainvälisessä kilpailussa

– Suomessa vuosittain järjestettävän kansallisen Quality Innovation Awardin parhaat innovaatiot osallistuvat kansainväliseen vastaavaan kilpailuun, jossa olemme kautta aikojen pärjänneet erinomaisesti. Suomalaisten organisaatioiden on kehitettävä toimintaansa pitkäjänteisesti, jotta ne pysyvät kansainvälisesti kilpailukykyisinä. Toiminnan kehittäminen luo mahdollisuudet myös innovaatioiden syntymiselle, muistuttaa Suomen Laatuyhdistys ry:n toimitusjohtaja Juha Ylä-Autio.

Quality Innovation Award -kilpailuun osallistui tällä kertaa edustajia yhdeksästätoista maasta. Viime vuoden kansallisten arviointien menestyjistä nimettiin parhaat tuote- ja palveluinnovaatiot kahdeksassa eri sarjassa. Sarjoja olivat potentiaaliset innovaatiot, kiertotaloutta ja hiilineutraalisuutta edistävät innovaatiot, terveysalan innovaatiot, koulutusalan innovaatiot, julkisen sektorin innovaatiot sekä liiketoimintainnovaatiot kolmessa eri kategoriassa (mikro- ja startup-yritykset, pienet ja keskisuuret yritykset, suuret yritykset). Varsinainen palkintojenjako järjestetään huhtikuussa tänä vuonna Venäjän laatuorganisaation johdolla.

Quality Innovation Award 2021 -kilpailun sarjojen voittajat

Innovaatioiden innovaatio ja terveysalan sarja:

Alpha Tau Medical, Ltd. / Israel

Alpha DaRT™ (Diffusing alpha-emitters radiation therapy) cancer treatment

Alpha DaRT is a novel radiation technology that can treat recurrent, metastatic, and locally advanced cancers. What makes this new therapy unique among radiation therapies is that, for the first time, it employs alpha particles for treatment of solid tumors. Alpha DaRT treatment consists of intratumorally-inserted radionuclides that emit alpha particles which kill tumor cells, sparing healthy cells nearby. In comparison to existing radiation therapies, it is highly effective, safe, and tolerable for patients. Alpha DaRT can potentially fill a huge unmet need for treatment of advanced cancers that are resistant or have become refractory to prior conventional therapies such as X-rays and chemotherapy, and when surgery is not an option.

Potentiaaliset innovaatiot

MEDICSEN /Espanja

Non-invasive artificial pancreas for diabetes based on insulin delivery through a needle-free Smartpatch

2. palkinto: Metsä Spring Oy/ Suomi

Kuura textile fibre

Kiertotaloutta ja hiilineutraalisuutta edistävät innovaatiot

Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai /Kiina

The Air Disinfection and Purification Solution Based on CKER (Coronavirus Killer) System and Its Application

Koulutusalan innovaatiot

The Government of Moscow, JSC “Electronic Moscow” / Venäjä

Moscow Electronic School (MES) – the unified educational ecosystem

Julkisten palveluiden innovaatiot

Centre for Agricultural Research (short name: CAR) / Unkari

ProPlanta Cost and Environment Friendly Fertilization Advisory System

Liiketoimintainnovaatiot (mikro ja startup yritykset)

EGA SOLUTIONS S.L. / Espanja

Full traceability information management system for high value-added industries

Liiketoimintainnovaatiot (pienet ja keskisuuret yritykset)

NOAQ Flood Protection AB / Ruotsi

NOAQ Boxwall

Liiketoimintainnovaatiot (suuret yritykset)



JSC "Ion Exchange Technologies", National Research University "MPEI"/ Venäjä

High efficiency drinking-quality water purification system for feeding an open-type water heating system

2. palkinto: Peikko Group Corporation / Suomi

BOLDA®, a compact, high-strength Column Shoe for bolted connections in precast concrete columns