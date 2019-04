Vuoden Kokki ja Vuoden Tarjoilija 2019 voitosta kilpailee 16 kokkia ja seitsemän tarjoilijaa Kevätmessuilla 4-6.4.

Vuoden Kokki ja Vuoden Tarjoilija suomenmestaruudesta kilpailee 16 kokkia ja seitsemän tarjoilijaa 4.-6.4.2019 Kevätmessuilla Messukeskuksessa Helsingissä. Yleisö pääsee kilpailupäivinä seuraamaan läheltä ravintola-alan huippuammattilaisten sali- ja keittiötyöskentelyä. Luvassa on korkeatasoiset SM-kilpailut niin rohkeilla tulokkailla kuin innokkailla konkareilla. Kilpailujen järjestäjä on ELO-Suomalaisen ruokakulttuurin edistämissäätiö yhdessä laajan yhteistyökumppaniverkoston kanssa.

Vuoden Kokki- ja Vuoden Tarjoilija 2019 -kilpailujen semifinaalit käydään torstaina 4.4. klo 10:00-16:00, ja kaikki finalistit julkistetaan päivän päätteeksi klo 17:00. Vuoden Tarjoilija -kilpailu huipentuu finaaliin perjantaina 5.4. klo 10:00-16:00 ja Vuoden Kokki -kilpailu lauantaina 6.4. klo 10:00-14:00, jonka jälkeen klo 16:00 julkistetaan ja palkitaan kummankin kilpailun voittajat. Vuoden Kokki -kilpailuun osallistuu 16 semifinalistia ja Vuoden Tarjoilija -kilpailuun seitsemän semifinalistia. Lisäksi Vuoden Tarjoilija -kilpailun semifinaalissa nähdään vieraskilpailijana Suvi Minkkinen, Suomen edustaja WorldSkills Kazan 2019.

SM-kilpailut ovat loistava ponnahduslauta ravintola-alan ammattilaisille Suomessa. Vuoden Kokki 2019 kilpailujohtajana toimii keittiömestari ja Vuoden Kokki 2014 Heikki Liekola ja Vuoden Tarjoilija 2019 kilpailujohtajana Vuoden Tarjoilija 2013 Maria Suihkonen.

Vuoden Kokki 2019 -kilpailun päätuomarina toimii Vuoden Kokki 2001 ja ravintola Göstan ravintoloitsija Henry Tikkanen. Vuoden Tarjoilija 2019 -kilpailun päätuomarina toimii Pet Ravintolat Oy:n ravintoloitsija Petra Granqvist. Molempien SM-kilpailujen arvovaltaisessa semifinaalin ja finaalin tuomaristossa nähdään tänä vuonna myös ravintola-alan kansainvälisiä huippunimiä, kuten Vuoden Tarjoilija -kilpailun tuomarina Tiiu Parm, Teie Kelner Oy, Virosta ja Vuoden Kokki -kilpailun tuomarina Henrik Norström, LUX Dag för Dag ja B.A.R, Ruotsista.

Kilpailujen juontajina toimivat aurinkoinen Vuoden Tarjoilija 2018 Noora Sipilä, BasBas & Staff Wine Bar, ja sanavalmis Vuoden Kokki 1996, keittiömestari, yrittäjä Aki Wahlman, Foody Allen Oy.

- Kilpailut elävät ajassa kehittäen ravintola-alaa kokonaisuutena ja lisäten vuoropuhelua alan ammattilaisten, oppilaitosten, ruokaketjun ja avainsidosryhmien välillä. Kilpailemassa on upea joukko ammattilaisia, joista jokainen laittaa itsensä likoon tuoden oman intohimonsa kilpailuihin toimien esikuvina nuorille. Kilpailut toteutetaan monipuolisen yhteistyökumppaniverkoston kanssa osana suurta yleisötapahtumaa näyttäen millaista keittiö- ja palveluosaamista ravintoloissamme parhaimmillaan on Suomessa. Maineemme ruokamatkailumaana on kovassa kasvussa, iloitsee ELO-säätiön johtaja Bettina Lindfors.

Vuoden Kokki 2019 palkitaan Suomen Messusäätiön myöntämällä 10 000 euron ja Vuoden Tarjoilija 2019 MaRa ry:n Henrik Bitten säätiön myöntämällä 10 000 euron apurahalla, joka on tarkoitettu oman ammattitaidon kehittämistä varten.

Vuoden Kokki 2019 -semifinalistit:

Janne Blomqvist, Hotel Lilla Roberts/ Krog Roba, Helsinki

Teemu Boman, Ravintola Ultima, Helsinki

Jussi Haavisto, Ravintola Muru, Helsinki

Lari Helenius, Ravintola Olo, Helsinki

Mikko Kaukonen, Food Camp Finland, Helsinki

Ville Korhonen, Ravintola Savoy, Helsinki

Johan Kurkela, Ravintola Nude, Helsinki

Mikko Lahtinen, Hotelli Punkaharju, Punkaharju

Lasse Lindström, Gastro Bar Sesonki, Järvenpää

Miikkael Linnakangas, Gastro Bar Sesonki, Järvenpää

Petri Niilola, Viking Line Oy, Helsinki

Simo Paalanen, Ravintola Grön, Helsinki

Jarkko Pulkkinen, Hotel Ellivuori, Sastamala

Anssi Riihimäki, Ravintola Ultima, Helsinki

Simon Selin, Ravintola KUU, Helsinki

Jesse Valkama, Ravintola Nude, Helsinki

Vuoden Tarjoilija 2019 -semifinalistit:

Christian Angelov, Ravintola Savoy, Helsinki

Joona Finni, Ravintola Figaro, Jyväskylä

Leeni Hyvärinen, Ravintola Palace, Helsinki

Henna Kolehmainen, Ravintola C, Tampere

Heidi Martikainen, Ravintola Farang, Helsinki

Matias Pietarinen, HNH Coctail Tmi., Helsinki

Tiia Hänninen, Ravintola Piparkakkutalo, Hämeenlinna

sekä vieraskilpailija Suvi Minkkinen, Suomen edustaja, WorldSkills Kazan 2019

Vuoden Kokki ja Vuoden Tarjoilija -kilpailut järjestää ELO – Suomalaisen ruokakulttuurin edistämissäätiö yhteistyössä laajan kumppaniverkoston kanssa. Vuoden Kokki ja Vuoden Tarjoilija -kilpailutoiminnan pääyhteistyökumppaneita ovat HKScan Oyj, Messukeskus, Metos Oy Ab, Valio Oy, Viking Line Abp ja Wihuri Oy Aarnio Metro-tukku. Kilpailujen yhteistyökumppaneita ovat myös Ainoa Winery Oy, Arvo Kokkonen Oy, Aromi-lehti, Astiavuokraus Oy Jubilee, Diversey Suomi Oy, E.Ahlström Oy, Fredman Group Oy, MaRa ry, Meira Oy, MTK ry, NORD-T, Pajunen Oy, Perho Liiketalousopisto, Polar Electro Finland Oy, Puljonki Oy, SLC ry, Vingruppen Finland Oy ja Vitriini-lehti.

Vuoden Kokki- ja Vuoden Tarjoilija 2019 -kilpailut järjestetään osana Kevätmessujen ohjelmaa Helsingin Messukeskuksessa.

Linkit:

Facebook ja Instagram @vuodenkokki #vuodenkokki #ruokakulttuuri

Facebook ja Instagram @vuodentarjoilija #vuodentarjoilija #juomakulttuuri