Vuoden parhaat yrittäjäyhdistykset palkittiin

Yrittäjäjärjestön parhaat paikallisyhdistykset palkittiin jäsenmäärän mukaan neljässä sarjassa: 1–99, 100–200, 201–499 sekä yli 500 jäsenyritystä.

Suomen Yrittäjillä on 378 paikallisyhdistystä ja 61 toimialajärjestöä, joiden joukosta voittajat valittiin. Palkinnot jaettiin yrittäjäjärjestön Vaikuttajafoorumissa Silja Europa-laivalla lauantai-iltana 23. huhtikuuta.



Tyrnävän Yrittäjät on paikkakuntansa vahva kuntavaikuttaja ja kasvattaa määrätietoisesti yritys- ja jäsenmäärää



Tyrnävän Yrittäjät Pohjois-Pohjanmaalta on vaikuttanut paikkakunnan hyvinvoinnin ja elinvoimaisuuden eteen sekä on vahvasti kasvattanut jäsenmääräänsä pienellä paikkakunnalla. Yhdistys on onnistunut tavoitteessaan kasvattaa yritysten määrää kunnassa sekä sillä on vahva rooli elinkeinopolitiikan kehittämisessä ja kuntavaikuttajana. Esimerkiksi yhdistyksen aloitteesta kuntaan on perustettu kehitysyhtiö.



Nurmeksen ja Valtimon Yrittäjät



Alle 200 jäsenyrityksen yhdistyksistä parhaana palkittiin Nurmeksen ja Valtimon Yrittäjät Pohjois-Karjalasta. Yhdistyksellä on vahva sitoutuminen palvelulupaukseen ”Parannamme yrittäjän arkea”, joka näkyy sen toiminnassa. Yhdistys on vahva kuntavaikuttaja sekä sillä on oma digitaalinen lehti.



Loviisan Yrittäjillä vahvaa vaikuttamista ja viestintää kahdella kielellä



Loviisan Yrittäjät – Lovisa Företagare Uudeltamaalta tekee viestintää ja vaikuttamista kahdella kielellä sen puolesta, että Loviisassa olisi mahdollisimman hyvät edellytykset yrittää. Yrittäjäyhdistyksellä on monipuolista toimintaa, jossa myös yrittäjyyskasvatus on tärkeässä roolissa. Vahva jäsenkehitys viestii toiminnan korkeasta laadusta.

Seinäjoen Yrittäjät pitää yritysten puolta ja yrittäjistä huolta



Suurimpien yhdistysten, eli yli 500 jäsenyhdistyksen sarjassa palkittiin Seinäjoen Yrittäjät Etelä-Pohjanmaalta. Yhdistyksellä on ennakkoluulotonta suunnannäyttämistä kumppanuusyhteistyössä. "Se mitä teimme tänään, ei riitä huomenna" -asenne kuvastaa toiminnan kunnianhimotasoa ja halua parantaa yrittäjän arkea.

Kirjakauppaliitto vuoden toimialajärjestö

Kirjakauppaliitto palkittiin Suomen Yrittäjien vuoden toimialajärjestönä. Kirjakauppaliitto on vaikuttanut julkisiin hankintoihin, jotta kunnat ja oppilaitokset huolehtisivat pk-yritysten mahdollisuuksista pysyä kilpailutuksissa mukana. Yhdistys on vaikuttanut elävien kaupunkikeskustojen elinvoimaan. Liiton toimintaa on muutettu palvelemaan yhdistyksen ja sen jäsenten tarpeita entistä ketterämmin.

Kunniamaininnat menivät Luopioisten Yrittäjille ja Pälkäneen Yrittäjille sekä Ulvilan Yrittäjille

Suomen Yrittäjien kunniamaininnan yhdistysten välisestä yhteistyöstä sai Luopioisten Yrittäjät ja Pälkäneen Yrittäjät Pirkanmaalta.

Suomen Yrittäjien kunniamaininta fiiliksen ja näkyvyyden rakentamiseksi sai Ulvilan Yrittäjät Satakunnasta.