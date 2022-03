Vuoden radioteot ja -tekijät palkittiin RadioGaalassa – katso kaikki voittajat

Suurta yleisöä kiinnostavimmat RadioGaalan palkinnot, vuoden radiojuontaja ja -ohjelma, jaettiin tammi-helmikuussa järjestetyn yleisöäänestyksen perusteella. Yli 100 000 annettua ääntä kertoi omaa tarinaansa ja tutut nimet pitivät pintansa valtakunnallisissa kategorioissa: Aamulypsy on pitänyt vuoden radio-ohjelman valtikkaa käsissään jo vuodesta 2014 lähtien ja Jaajo Linnonmaa sai vuoden radiojuontaja -palkinnon nyt jo 11. kerran.

Vuoden parhaaksi paikalliseksi radio-ohjelmaksi yleisö äänesti jo toisen kerran peräkkäin raumalaisen Radio Ramonan Kiekkoilta -ohjelman. Radio Porin Julle Kallio saipuolestaan vuoden paikallinen radiojuontaja -palkinnon.

”Mennyt radiovuosi oli jatkuneesta poikkeustilasta huolimatta erinomainen ja RadioGaalan palkittujen joukosta voi poimia toinen toistaan uutterampia tekijöitä ja vaikuttavampia kampanjoita”, sanoo RadioMedian toimitusjohtaja Stefan Möller. ”Alan kovimpien tekijöiden huomioinnin lisäksi tämän vuoden RadioGaalassa oli yleisesti aivan poikkeuksellisen lämmin tunnelma, kun ala pääsi juhlimaan yhdessä ensimmäistä kertaa kolmeen vuoteen.”

Ammattilaistuomariston RadioAwards-kilpailussa palkittiin monia vaikuttavia ja tuloksellisia tekoja ja tekijöitä. Vuoden radioammattilaisen tittelin sai tänä vuonna Nelonen Median Pia Lahtinen ja vuodenohjelmapäällikön pokaalin vastaanotti jo neljännen kerran Radio Novan Niina Jokiaho. Vuoden musiikkipäälliköksi nimettiin Nelonen Median Jussi Mäntysaari javuodensisällöntekijänä palkittiin Suomipopin Hovimuusikko Ilkka Ihamäki.

Radioteoista vaikuttavimpiin kuuluivat vuoden luovaksi ratkaisuksi valittu S-ryhmän/Prisman ja Radio Novan Prismaster sekä vuoden radiopromootio -palkinnon saanut Radio 957:n kaikkien aikojen karmein Halloween, Turkulaisen musiikin yö.

Musiikkipuolella vuoden radiobiisi -erikoispalkintoja jaettiin tänä vuonna kaksi: Ellinooran Dinosauruksii oli vuoden 2021 tavoittavin biisi radiossa ja Haloo Helsinki! -yhtyeen Piilotan mun kyyneleet puolestaan voitti eniten Kuukauden radiobiisi -palkintoja.

Radion Hall of Fame sai myös uusia jäseniä RadioGaalassa: paikallisradiotoiminnassa alusta asti mukana ollut, Turun Radio Sadan perustaja Kaija Väisänen, toinen Radio Sadan perustaja Arto Mäkinen sekä Laajasalon opiston radiotoimittajien koulutuksesta vastaavana opettajana toiminut Esa Lötjönen saivat kunnian liittyä radioalan kuolemattomien joukkoon.



Materiaalia medialle:

RadioGaalan kaikki voittajat perusteluineen: www.radiogaala.fi/voittajat/2022

Pressikuvia: https://radiomedia.kuvat.fi/kuvat/RadioGaala+2022/ (päivittyy la 26.3.)

Tiedotteen kuvien kuvalähde: RadioMedia.

RadioGaalassa palkitut:

Yleisöäänestys :



Vuoden radiojuontaja: Jaajo Linnonmaa, Radio Suomipop

Vuoden radio-ohjelma: Aamulypsy, Radio Suomipop

Vuoden paikallinen radio-ohjelma: Radio Ramonan Kiekkoilta, Radio Ramona

Vuoden paikallinen radiojuontaja: Julle Kallio, Radio Pori

Ammattituomariston valitsemat voittajat:



Vuoden radiomyyjä, paikallinen: Kaisu Laine, Bauer Media

Vuoden radiomyyjä, valtakunnallinen: Outi Ruuskanen, Bauer Media

Vuoden myyntitiimi, paikallinen: Bauer Median Kaakon myyntitiimi, Bauer Media

Vuoden myyntitiimi, valtakunnallinen: Sanoma Media Finland valtakunnallinen myyntitiimi

Vuoden luova ratkaisu: Prismaster, S-ryhmä/Prisma ja Radio Nova/Bauer Media

Vuoden radiopromootio: Turkulaisen musiikin yö - Radio 957:n kaikkien aikojen karmein Halloween, Radio 957

Vuoden tapahtumatoteutus: Vaikuttavan audiomarkkinoinnin avaimet –tilaisuus, Bauer Media

Vuoden some: Juho Keskitalon yllätykset, Radio Suomipop

Vuoden sisällöntekijä: Hovimuusikko Ilkka, Radio Suomipop

Vuoden radioammattilainen: Pia Lahtinen, Nelonen Media

Vuoden musiikkipäällikkö: Jussi Mäntysaari, Nelonen Media

Vuoden ohjelmapäällikkö: Niina Jokiaho, Radio Nova

Vuoden paikallinen radio: Radio Ramona

Vuoden valtakunnallinen radio: Radio Suomipop

Vuoden äänituotanto: Suomalaisuuden soundtrack 20v, Radio Suomipop

Vuoden radiobiisi: Ellinoora – Dinosauruksii

Vuoden radiobiisi: Haloo Helsinki! – Piilotan mun kyyneleet

Vuoden ohjelmapäällikkö – kunniamaininta: Anna Riuttasalo, Radio Ramona

Vuoden valtakunnallinen radio – kunniamaininta: SuomiRäp

Vuoden sisällöntekijä – kunniamaininta: Laura Vähähyyppä, Radio Rock

Vuoden äänituotanto – kunniamaininta: Gangstasää, Podplay/SuomiRäp

Tuomaristo :

Päätuomari: Mikko Siukosaari, Co-founder & CMO at Ninyes Inc

Annika Räihä, Head of Planning, Foppa

Heikki Forsström, Sound Director, Producer & Composer / Miracle Sound

Heikki Wichmann, Sound Producer, Wichmann Palvelut

Hippi Hovi, CEO, Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät

Joni Hartikainen, CEO, RäminäMedia

Juuso Enala, CEO strategist/copywriter, Hansdotter

Lena Brun, CEO, Finnpanel

Marianne Tuominiemi, Project Manager, Miltton

Okko Makkonen, Producer, Äänimaa

Päivi Vaipuro, CEO & Co-Founder, Miller Growth Oy

Satu Snellman, Head of Local, Universal Music Finland

Tiina Palojärvi, Executive Producer, Team Leader, Tapaus

Tommi Viitala, Senior Producer, Siili Solutions

Tuomas Paloniemi, Communications Specialist, Pirkanmaan ELY-keskus

Ulla Vartiainen, CEO, Asennemedia Oy

Ulla Koret, Head of Marketing, Danske Bank

Vili Nurmi, Sales Director, Liiga