Vuoden turvallisuusjohtaja on K-ryhmän Petri Käyhkö

Turvallisuusalan ansioituneelle sekä alan osaamista edistävälle johtajalle jaettavan palkinnon sai tänä vuonna Petri Käyhkö, Head of Corporate Security, K-ryhmästä. Aalto University Professional Development (Aalto PRO) ja Finnsecurity ry. jakoivat palkinnon nyt kolmatta kertaa.

Petri Käyhköllä on kattava kokemus turvallisuusalalta eri organisaatioista. K-ryhmän palveluksessa hän on työskennellyt pitkään ja turvallisuusjohtajana vuodesta 2016.

Palkintoraati oli vaikuttunut hänen näkemyksestään turvallisuuden edistämisestä palvelutehtävänä ja organisaation luottamuksen rakentajana. Tämä näkyy ansiokkaasti hänen tavassaan toimia sekä omassa roolissaan että yhteistyössä turvallisuustiiminsä kanssa liiketoiminnan mahdollistajana. Käyhkö on myös toiminut aktiivisesti sekä myönteisellä ja rakentavalla tavalla turvallisuusalan verkostoissa ja on tällä hetkellä ASIS Finland ry:n puheenjohtaja.

”Turvallisuutta tehdään yhdessä ja kaikkien panos on tärkeä. Arvostan ihmisten kanssa yhdessä tekemistä, kohti yhteisiä tavoitteita. Näen työni ratkaisujen hakemisena, asiantuntijuuden kautta asioita eteenpäin vieden”, kertoo Petri Käyhkö.

Valintakriteereissä painotetaan toimimista vaativassa johtamistehtävässä sekä turvallisuuden hahmottamista laaja-alaisesti ja strategisesti. Lisäksi edellytetään, että valittava henkilö on osoittanut aktiivisuutta turvallisuustoiminnassa ja sen strategisessa vahvistumisessa omassa organisaatiossa ja/tai alalla, ja että hän on panostanut turvallisuusalan osaamisen kehittymiseen Suomessa.

Palkintoraatiin kuuluivat Aalto PRO:n ohjelmajohtaja Anna-Maija Ahonen, Finnsecurity ry:n toiminnanjohtaja Joona Vuorenpää ja puheenjohtaja Arto Kangas sekä Elinkeinoelämän keskusliiton johtava asiantuntija Mika Susi.

Lisätiedot

Anna-Maija Ahonen

ohjelmajohtaja, Aalto PRO

Puhelin 050 307 4934

anna-maija.ahonen@aaltoee.fi

Petri Käyhkö

Head of Corporate Security, K Group

petri.kayhko@kesko.fi

Turvallisuusjohdon koulutusohjelma

Aalto PRO:n Turvallisuusjohdon koulutusohjelma on alalla jo käsite ja korkealle arvostettu. Sen on käynyt jo yli 400 suomalaista turvallisuusammattilaista, jotka arvostavat myös koulutuksessa syntyvää, koko työuran kestävää turvallisuusosaajien verkostoa. Ohjelman valttina on sen kokonaisvaltainen ote turvallisuuden ja johtamisen kehittämisen näkökulmiin.