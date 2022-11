Vuosaaren läntisen keskustan kaavamuutos etenee valtuustoon

Keskustakortteliksi suunnitellussa niin kutsututussa Mosaiikkikorttelissa yhdistyy asuin-, liike- ja toimistotilat sekä palvelut. Kaavaratkaisun toteuttamisen myötä alueelle tulee noin 450 uutta asukasta ja 120–160 työpaikkaa.

Kaavamuutoksen yhteydessä mahdollistetaan myös olemassa olevan Mosaiikkipuiston laadullinen parantaminen sekä pikaraitiotievaraus joukkoliikenneterminaalin yhteyteen.

Kaavaratkaisun toteuttamisella rakentamaton osa Vuosaaren keskustaa muutetaan alueellisesti merkittäviksi lähipalveluiden tarjoajaksi ja asuinpaikaksi, jossa työnteko, asuminen, kauppa ja liikenne toteutuvat sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla.

Lopullisen päätöksen asemakaavan muutoksesta tekee kaupunginvaltuusto.

Kuntalaisten aloitteet

Kaupunginhallituksesta etenee kaupunginvaltuuston käsittelyyn myös kunnan asukkaiden 1.9.2021 – 30.6.2022 jättämät aloitteet. Ajanjakson aikana kuntalaiset tekivät yhteensä viisi aloitetta muun muassa senioritalojen rakentamisesta, Latokartanonkaaren metsän suojelusta sekä kaupungin liittymisestä kansainväliseen ikäystävällisten kuntien verkostoon.

Kuntalain mukaan kunnan asukkaalla, kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kunnan palvelua koskevassa asiassa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

