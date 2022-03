Yhteiskäyttöautoja, vihreä sisäpiha ja kaikki palvelut naapurissa – Hekalle valmistuu 88 uutta vuokra-asuntoa Kalasatamaan

Kalasataman kuudes Heka-talo on osa suurempaa korttelia, johon valmistuu vuokra-asuntojen lisäksi myös omistus- ja asumisoikeusasuntoja. Asuntojen lisäksi kortteliin tulee paljon kaupunkimaista liiketilaa. Aivan naapurissa on Kalasataman metroasema, kauppakeskus Redi ja Kalasataman terveysasema.

Capellan puistotie 24 on ensimmäinen Heka-kohde, jossa asukkaiden käyttöön tulee yhteiskäyttöautoja.

“Yhteiskäyttöautot sopivat hyvin Kalasataman kaupunkimaiseen elämäntapaan, ja ovathan yhteiskäyttöautot myös vastuullinen valinta”, kommentoi Hekan toimitusjohtaja Jaana Närö.

Yhteiskäyttöautoja on yhteensä kolme, joista kaksi on sähköautoja.

Kalasataman vihrein korttelipiha

Korttelipihaan saatiin yllättävän paljon vehreyttä.

”Heka-kohteen korttelipiha on melkeinpä Kalasataman vihrein piha. Väljälle pihalle saatiin mahtumaan useampiakin kookkaita puita.”, kertoo pihasta kohteen arkkitehti Kirsti Sivén.

Asuntojen lisäksi Capellan puistotie 24:ssä on paljon tiloja asukkaiden yhteiseen käyttöön. Kohteen kolmen rapun yhteydessä on kerhohuoneet ja saunat viilentymistiloineen, jotka sijaitsevat pääosin talojen ylimmissä kerroksissa.

”Nykyisin on enemmän sääntö kuin poikkeus, että taloissa on yhteiset saunatilat kotisaunojen sijaan. Tämä on minusta erinomainen asia. Näillä Helsingin merellisillä alueilla saunat rakennetaan ylimpiin kerroksiin ja näin niihin saadaan kunnon vilvoittelu- ja ulko-oleskelutilat hyvillä näkymillä”, kuvailee Sivén yhteisten tilojen suunnittelua.

Capellan puistotien uudiskohde on savuton ja esteetön, kuten kaikki Hekan uudiskohteet.

Hekan uudiskohteissa koteja kaikenkokoiseen arkeen

Asukkaat Capellan puistotie 24:n uusiin asuntoihin valittiin tammikuussa, ja muuttamaan päästään helmi- maaliskuun vaihteessa. Talossa on erikokoisia asuntoja yksiöistä ja kaksioista liki 100 neliöisiin perheasuntoihin. Eniten kohteessa on kaksioita.

“On ihan keskeinen asia, että meidän kaikissa taloissa sijainnista riippumatta on asuntoja erilaisiin tarpeisiin ja elämäntilanteisiin”, kertoo toimitusjohtaja Närö.

Kolmannekseen asunnoista muuttaa jo aiemmin Hekalla asuneita, sillä kolmannes Hekan uudiskohteiden asunnoista varataan vaihtoasunnoiksi jo Hekalla asuville.

Seuraava Hekan uudiskohde valmistuu syyskuussa 2022, kun Kustinpolulle Pasilan Postipuistoon valmistuu 111 uutta asuntoa. Näiden asuntojen hakuaika ei ole vielä tiedossa.

Heka ei tee asuntojensa asukasvalintoja, vaan asukasvalinnat tekee Helsingin kaupungin vuokra-asunnon haku. Hekan uudishankkeiden rakennuttamisesta vastaa Helsingin kaupungin asuntotuotanto.

Capellan puistotie 24

rakentaminen alkoi keväällä 2019, kohde valmistui 28.2.2022

talot ovat 6–7 kerroksisia, ja asuntoja on kolmessa rapussa

kaikissa asunnoissa on lasitettu parveke

yhteistilat: pesula, kuivaushuoneet, irtaimistovarastot, lastenvaunu- ja ulkoiluvälinevarastot, kerhotiloja ja kolme talosaunaa

kohteessa on kolme yhteiskäyttöautoa

huollosta ja isännöinnistä vastaa Hekan etelän toimisto

asuntojen keskineliövuokra on 16,38 €/m²/kk

Asuntojakauma

Yhteensä 88 asuntoa