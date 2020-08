Yhteistoimintaneuvottelut Nina&Henrissä ovat päättyneet

Sähköautoille latauspisteitä 26.8.2020 08:16:50 EEST | Uutinen

Asiakastoiveissamme on selkeästi yleistyneet kyselyt sähköautojen latausmahdollisuuksiin liittyen. Sähköautojen latauspisteet ovat entistä tärkeämpiä sekä ympäristö- että palvelunäkökulmasta. Latauspisteet toteutetaan yhteistyössä Fortumin Charge & Drive -verkoston kanssa. Fortum vastaa pikalatauspisteiden järjestelmistä ja ylläpidosta. Yhteistyön tarkoituksena on luoda asiakasomistajillemme käyttöön hyvä latauspisteiden verkosto, joka osaltaan mahdollistaa sähköautoilla liikkumisen. Latauspisteitä rakennetaan PeeÄssällä 23 yksikköön. AC-latauspiste on jo käytössä: ABC Varkaus ABC Siilinjärvi ABC Marjahaka ABC Pyhäjärvi ABC Kiuruvesi Prisma Kuopio Prisma Iisalmi Sale Vehmersalmi Sokos Hotel Koljonvirta S-Market Kiuruvesi S-Market Ykkösrasti AC-latauspiste on tulossa syksyn aikana: Prisma Varkaus (uusi) Original Sokos Hotel Puijonsarvi Break Sokos Hotel Tahko S-Market Juankoski S-Market Kaavi S-Market Keitele S-market Maaninka S-Market Pielavesi S-Market Siilinjärvi Sale Jynkkä Latausen