Yhteysviranomaisen lausunto Koirakankaan ja Hirvivaara−Murtiovaaran tuulivoimahankkeesta valmistunut

Metsähallitus suunnittelee Koirakankaan ja Hirvivaara−Murtiovaaran alueelle enintään 32 tuulivoimalan rakentamista. Voimaloista 13 kpl sijoittuisi Koirakankaan alueelle ja 19 kpl Hirvivaara−Murtiovaaran alueelle. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on korkeintaan 300 metriä. Koirakankaan alueen laajuus on 1 854 hehtaaria ja Hirvivaara−Murtiovaaran 2 346 hehtaaria. Suunniteltujen tuulivoimaloiden yksikköteho olisi 5–10 MW. Ohjelmassa käsitellään myös sähkönsiirtovaihtoehtoa. YVA-menettelyn on tarkoitus edetä samanaikaisesti Puolangan kunnan alueen osayleiskaavoituksen kanssa.

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan tuulivoimahankkeen toteuttamisen vaihtoehtoja sekä niiden vaikutuksia YVA-lain ja -asetuksen edellyttämällä tavalla. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima esitys YVA-menettelyssä tehtävistä selvityksistä ja käytettävistä arviointimenetelmistä.

YVA-ohjelmassa tarkastellut hankevaihtoehdot

Koirakankaan ja Hirvivaara-Murtiovaaran hankkeen arviointiohjelmassa tarkasteltaviksi vaihtoehdoiksi esitettiin kahta toteutusvaihtoehtoa. VE1 vaihtoehdossa hankkeessa rakennettaisiin yhteensä enintään 32 uutta tuulivoimalaa, joista 13 kpl sijoittuisi Koirakankaan alueelle ja 19 kpl Hirvivaara−Murtiovaaran alueelle. VE2 vaihtoehdossa rakennettaisiin yhteensä enintään 22 uutta tuulivoimalaa. Voimaloista 9 kpl sijoittuisi Koirakankaan alueelle ja 13 kpl Hirvivaara−Murtiovaaran alueelle. YVA:ssa tarkasteltiin myös ns. nollavaihtoehtoa, jossa tuulipuistoa ei rakenneta lainkaan.

Sähkönsiirron toteuttamiseksi tarkasteltiin yhtä vaihtoehtoa. Siirtolinja kulkisi 110 kV:n voimajohdolla tai 400 kV:n yhteislinjalla Turkkiselän suuntaan.

Hankkeen vaikutukset

Kainuun ELY-keskus kuulutti YVA-menettelyn yhteysviranomaisena arviointiohjelman 14.6.2022−12.8.2022. ELY-keskukselle jätettiin yhteensä 19 lausuntoa ja kymmenen mielipidettä.

Lausunnoissa ja mielipiteissä korostuivat huoli hankkeen yhteisvaikutuksista muiden tuulivoimahankkeiden kanssa erityisesti maisemaan, luontoon ja ihmisten elinoloihin kohdistuvien tekijöiden kautta. Erityisesti kylien ja asutuksen etäisyyden huomioimista suhteessa tuulivoimapuistoihin pidettiin tärkeänä. Kuulemispalautteessa käsiteltiin myös kaavoitukseen ja maankäyttöön liittyviä asioita, kuten tuulivoimapuistojen suhdetta maakuntakaavaan. Kuulemispalautteessa tuotiin runsaasti lisätietoa alueen eläinlajistosta.

Yhteysviranomainen toteaa, että arviointiohjelma täyttää ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen 3 §:n sisältövaatimukset. Lausunnossa on esitetty tarkennuksia ja lisäyksiä huomioitavaksi ympäristövaikutusten arviointiselostukseen.

Sähkönsiirron osalta suositeltiin antamaan lisävaihtoehto ympäristövaikutusten arvioinnin selostusvaiheessa. Hankealueen kanssa samalle seudulle sijoittuu suunnitteluvaiheessa olevia muita tuulivoimapuistohankkeita. Yhteisviranomainen korostaa johtopäätöksissä, että eri hankkeiden yhteisvaikutuksia tulee arvioida YVA-menettelyn seuraavissa vaiheissa. Karttojen selkeyteen ja havainnollisuuteen tulee kiinnittää huomiota.