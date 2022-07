Yhteysviranomaisen lausunto Ukonkankaan tuulivoimahankkeesta valmistunut

Winda Energy Oy suunnittelee Ukonkankaan alueelle enintään 35 tuulivoimalan rakentamista. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 320 metriä ja yksikköteho 6−10 MW. Hankealue sijaitsee kunnan länsiosassa noin 2 km Puokion kylän itäpuolella. Vaalan kunnanrajaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntarajaan on etäisyyttä noin 6 km. Hankealueen pinta-ala on noin 31,1 km2. YVA-menettelyn on tarkoitus edetä samanaikaisesti Puolangan kunnan alueen osayleiskaavoituksen kanssa.

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan tuulivoimahankkeen toteuttamisen vaihtoehtoja sekä niiden vaikutuksia YVA-lain ja -asetuksen edellyttämällä tavalla. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima esitys YVA-menettelyssä tehtävistä selvityksistä ja käytettävistä arviointimenetelmistä.

Ukonkankaan YVA-ohjelmassa tarkastellut hankevaihtoehdot

Ukonkankaan hankkeen arviointiohjelmassa tarkasteltaviksi vaihtoehdoiksi esitettiin kahta toteutusvaihtoehtoa. VE1 vaihtoehdossa hankealueelle sijoittuisi enintään 35 voimalaa ja VE2 vaihtoehdossa enintään 24 voimalaa. YVA:ssa tarkasteltiin myös ns. nollavaihtoehtoa, jossa tuulipuistoa ei rakenneta.

Sähkönsiirron toteuttamiseksi tarkasteltiin kolmea vaihtoehtoa. Siirtolinja kulkisi 110 kV:n voimajohdolla tai 400 kV:n yhteislinjalla Turkkiselän, tai 110 kV:n voimajohdolla Ponteman suuntaan.

Hankkeen vaikutukset

Kainuun ELY-keskus kuulutti YVA-menettelyn yhteysviranomaisena arviointiohjelman 25.5.–24.6.2022. ELY-keskukselle jätettiin yhteensä 18 lausuntoa ja kolme mielipidettä.

Lausunnoissa ja mielipiteissä korostuivat huoli hankkeen yhteisvaikutuksista muiden tuulivoimahankkeiden kanssa erityisesti maisemaan, luontoon ja ihmisten elinoloihin kohdistuvien tekijöiden kautta. Tarve sähkönsiirron vaikutusten huomiointiin YVA-menettelyn osana tuotiin esille useissa lausunnoissa. Myös maankäyttöön kohdistuvia vaikutuksia käsiteltiin kuulemispalautteessa.

Yhteysviranomainen toteaa, että arviointiohjelma täyttää ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen 3 §:n sisältövaatimukset, kun lausunnossa esitetyt tarkennukset ja lisäykset otetaan huomioon.

Johtopäätöksissä todetaan, että tärkeänä pidetään eri toteutusvaihtoehtojen monipuolista tarkastelua myös sähkönsiirron alavaihtoehdot huomioiden. Erityisesti korostuvat yhteisvaikutukset seudun muiden, eri suunnitteluvaiheissa olevien tuulivoimahankkeiden kanssa. Jatkossa onkin syytä kiinnittää huomiota luotettavien yhteisvaikutusten arviointimenetelmien käyttöön, kuten myös niiden lähtöaineiston ja virhelähteiden selkeään kuvaamiseen.

Yhteysviranomaisen lausunto on nähtävillä hankkeen verkkosivulla.