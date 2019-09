Yhtiöjärjestykset kuntoon taloyhtiöissä

Taloyhtiön oma pihakirppis pystyyn Siivouspäivänä? 27.8.2019 08:20:00 EEST | Tiedote

Elokuun viimeisenä päivänä eri puolilla maata vietettävän Siivouspäivän myötä monet kaupungit ja naapurustot muuttuvat isoiksi kirpputoreiksi ja markkinoiksi. Siivouspäivän ideana on tehdä kierrättämisestä helppoa ja luoda elävää sekä vastuullista kaupunkikulttuuria. Lähtökohtana on, että kuka tahansa voi kaupata tavaroitaan kaduilla, pihoilla tai kodeissa. Taloyhtiössä asuvan on kuitenkin hyvä huomioida joitakin asioita ennen kirpputorin pystyttämistä pihamaalle.