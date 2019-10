YK:n päivän teemat tasavertaisuus ja oikeudenmukaisuus tärkeitä myös taloyhtiöissä

Torstaina 24.10. vietetään Yhdistyneiden Kansakuntien päivää, jonka teemat eli ihmisten tasavertaisuus, ihmisoikeudet ja oikeudenmukaisuus ovat tärkeitä myös jokaisessa taloyhtiössä.

”Taloyhtiö, jossa huomioidaan naapurit, vältetään turhia riitoja ja pyritään oikeudenmukaiseen asumiseen, on hyvinvoiva taloyhtiö”, toteaa Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen.

Kansainvälisyys tullut osaksi taloyhtiöiden elämää

Aiemmin suomalaisten taloyhtiöiden nimitauluissa luki pääasiassa suomen- tai ruotsinkielisiä sukunimiä, mutta nyt yhä useammassa yhtiössä asuu myös useita muita kieliä puhuvia ihmisiä. Erilaiset kieli- ja kulttuuritaustat on hyvä huomioida taloyhtiössä niin, että turhilta väärinkäsityksiltä ja ristiriidoilta vältyttäisiin.

Kristel Pynnösen mukaan Kiinteistöliittoon tulee toisinaan yhteydenottoja, joissa asukas katsoo tulleensa kiusanteon kohteeksi tai syrjityksi etnisen alkuperänsä takia.

”Yllättävän usein riidan taustalla on väärinkäsitys tai muu kommunikaatioon liittyvä ongelma”, Pynnönen sanoo.

Käytettävistä kielistä kannattaa sopia yhdessä

Laki ei ota kantaa siihen, millä kielillä taloyhtiön on viestittävä. Suomen viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi, mutta taloyhtiö on yksityinen toimija, eikä sillä ole velvollisuutta viestiä molemmilla kotimaisilla kielillä, saati sitten muilla kielillä. Taloyhtiön etu kuitenkin on, että kaikki vastaanottajat ymmärtävät heille lähetetyt viestit ja tiedotteet.

”Käytettävästä kielestä kannattaa taloyhtiössä sopia yhteisesti. Käytettävä kieli ei kuitenkaan ole sen kokoluokan asia, että siitä kannattaisi ottaa määräys yhtiöjärjestykseen”, Pynnönen toteaa.

Jos taloyhtiössä puhutaan useita vieraita kieliä, yksi vaihtoehto on selvittää, olisiko esimerkiksi englanti kieli, jota kaikki asukkaat ja osakkaat ymmärtävät. Myös kuvalliset tiedotteet voivat olla hyvä vaihtoehto monikieliseen taloyhtiöön.

”Asunto-osakeyhtiö on suomalainen asumismuoto, joka voi olla muualta tuleville täysin vieras. Sen vuoksi on tärkeää, että taloyhtiö tiedottaa osakkaille ja asukkaille esimerkiksi erilaisista vastuukysymyksistä ja yhteisistä pelisäännöistä”, Pynnönen sanoo.