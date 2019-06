Yläkouluikäisten nuorten tiedeleiri Konneveden tutkimusasemalla: porukalla ratkotaan luonnontieteiden ja matematiikan pulmia

Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta järjestää 7.-9. luokan käyneille nuorille tiedeleirin Jyväskylän yliopiston Konneveden tutkimusasemalla 17.-19.6.2019.

Tiedeleiri järjestetään tänä vuonna jo kymmenettä kertaa. Tiedeleirin teemoina ovat kemia, matematiikka sekä ympäröivän järvi- ja metsäympäristön tutkiminen. Leirillä tehdään biologian, kemian ja fysiikan tutkimuksia, ihmetellään ympäristöä ja ratkotaan luonnontieteellisiä pulmia tutkimusasemalla ja sen lähimaastossa.

Tavoitteena on antaa osallistujille laaja-alainen tieteellisen ihmettelyn kokemus ja innostaa luonnontieteellisten tutkimusten tekemiseen. Tärkeimmät leirillä tarvittavat asiat ovat avoin tutkijan mieli ja innostus. Leiri sisältää luonnollisesti myös uimista, saunomista, pelejä ja tietokilpailuja sekä jo legendaariset leiriolympialaiset.

”Nyt toteutettava tiedeleiri on juhlaleiri, sillä se on kymmenes tiedeleiri, joka järjestetään Konnevedellä. Olen saanut ilokseni olla mukana jokaisella tiedeleirillä alusta saakka ja on ollut mahtava nähdä, miten osa leiriläisistä tulee mukaan jo neljännen kerran. Moni tiedeleirin aikoinaan käynyt on myös päätynyt meidän tiedekuntaan opiskelemaan, eli palo luonnontieteitä kohtaan on kestänyt aikuiseksi saakka", sanoo yliopistonopettaja Lassi Pyykkö.

Leirille on tänä vuonna ilmoittautunut 13 nuorta. Suurin osa leiriläisistä on Keski-Suomen maakunnan alueelta, mutta tämän vuoden eteläisin osallistuja on Turusta ja pohjoisin Rovaniemeltä.

Median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan leirin kulkua!

Lisätietoja:

Yliopistonopettaja Lassi Pyykkö, lassi.pyykko(at)jyu.fi, p. 040 805 4833

Yliopistonopettaja Tuomas Nurmi, tuomas.m.a.nurmi(at)jyu.fi, p. 040 703 7158