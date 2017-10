Yleisimmät verenluovutukseen liittyvät väärinkäsitykset (aluetiedote, vko 44/2017)

TIEDOTE 25.10.2017 Alueellanne järjestetään verenluovutustilaisuus viikolla 44 (30.10.–3.11.) Lista tilaisuuksista löytyy tämän tiedotteen lopusta, Veripalvelun ajankohtaisaiheen jälkeen. Meddelanden på svenska: www.blodtjänst.fi.

Verenluovutuksen infopuhelimessa vastataan päivittäin kymmeniin puheluihin sekä sähköposti- ja Facebook-viesteihin, joissa kysytään mm. verenluovutuksen edellytyksistä. Listasimme useimmiten toistuvat myytit, joita sairaanhoitajat päivittäin kysyjille täsmentävät. Moneenkaan väittämään ei ole yksiselitteistä oikein tai väärin -vastausta, sillä luovutuskelpoisuus arvioidaan aina henkilökohtaisen kokonaistilanteen pohjalta.

Lääkitys estää verenluovutuksen.

Suurin osa lääkkeistä ei ole este verenluovutukselle. Yleisimmin luullaan väärin, että kaikki verenpaine-, astma- tai masennuslääkkeet estäisivät verenluovutuksen.

- Lääkettä tärkeämpi tieto meille on tilanne tai sairaus, jota henkilö lääkitsee. Se voi olla este verenluovutukselle, ei lääke itsessään, sairaanhoitaja Hanna Jacob Verenluovutuksen palveluyksiköstä toteaa.

Lääkeainepitoisuudet luovuttajan veressä ovat matalia, ja ne ovat käytännössä plasmassa. Yhden luovuttajan plasmaa siirtyy verensiirtohoidossa vain hyvin pieni määrä potilaaseen, jossa tuo pieni määrä vielä laimenee potilaan koko verimäärään.

Minulla on tatuointeja, joten en voi luovuttaa.

Tatuoinnit eivät estä verenluovutusta vaikka ne olisivat pistokohdassa, kunhan tatuoinnin otosta on kulunut vähintään 4 kk.

- Ainoastaan aivan tuoreen tatuoinnin kanssa ei siis voi tulla luovuttamaan verta. Sama varoaika koskee myös lävistyksiä, Jacob täsmentää.

Olen ollut leikkauksessa puolen vuoden sisällä, en siis voi luovuttaa.

Leikkauksen aiheuttamat verenluovutustauot vaihtelevat paljon, yleisimmin yhdestä viikosta neljään kuukauteen. Esimerkiksi polven tai lonkan proteesileikkauksesta seuraa vähintään neljän kuukauden varoaika, mutta silmän taittovirheleikkauksesta vain viikon.

- Puolen vuoden käsitys tulee vanhasta ohjeistuksesta, jota muutettiin muutama vuosi sitten.

En tiedä veriryhmääni, joten en voi luovuttaa.

Luovuttaakseen verta ei tarvitse tietää omaa veriryhmää eikä muitakaan veriarvoja. Jokaisen luovutuksen yhteydessä määritellään luovutetun veren veriryhmä sekä testataan veriturvallisuuden kannalta tärkeät infektionäytteet.

- Ensimmäisen luovutuksen jälkeen oman veriryhmän saa tietoon noin viikon kuluttua, jolloin sitä voi tiedustella verenluovuttajien maksuttomasta infopuhelimesta, Jacob kertoo.

Minulla on yleinen veriryhmä, joten minua tuskin tarvitaan

Verenluovuttajia tarvitaan jokaisesta veriryhmästä. Jos veriryhmäsi on yleinen, olet tärkeä luovuttaja, koska myös isolla osalla potilaista on yleinen veriryhmä. Näin ollen tarvetta veriryhmällesi on jatkuvasti.

Olen liian vanha, vereni ei varmaan enää kelpaa?

Jos on terve, niin verta voi luovuttaa siihen päivään asti, kunnes täyttää 71 vuotta. Ensiluovutus tulee kuitenkin tehdä alle 60-vuotiaana. Jos haluaa luovuttaa yli 65-vuotiaana, tulee verenluovutuksessa käydä vähintään joka toinen vuosi.

- Muissakin maissa iäkkäimpien luovuttajien kohdalla edellytyksenä on säännöllinen, aktiivinen luovuttaminen vähintään joka toinen vuosi. Päädyimme Suomessa tähän samaan muuttaessamme ohjeistusta yläikarajan osalta muutama vuosi sitten.

Lisätietoja:

Maksuton luovuttajainfo, p. 0800 05801 (ark. 8-17)

Tiedottaja Iira Hartikainen, Veripalvelu, p. 029 300 1042

VERENLUOVUTUSTILAISUUDET 30.10-3.11.

MAANANTAI 30.10.

klo 12.00-16.00 NIVALA, Nuorisoseurantalo, Olkkosentie 12, 85500 Nivala

klo 14.00-19.00 SIPOO, seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo

klo 14.00-19.00 TOIJALA, Akaan seurakuntasali, Sontulantie 1, 37800 Toijala

klo 14.00-18.00 LAIHIA, nuorisoseurantalo, Alkiontie 6, 66400 Laihia

klo 14.00-18.00 MYLLYKOSKI, Myllykosken yhteiskoulu, Länsiasemantie 1-3 D, 46800 Myllykoski

TIISTAI 31.10.

klo 13.00-17.00 KALAJOKI, seurakuntakoti, Seurakuntatie 1, 85100 Kalajoki

klo 13.00-18.00 MYNÄMÄKI, seurakuntatalo, Keskuskatu 17, 23100 Mynämäki

klo 14.00-18.00 TERVAKOSKI, seurakuntakeskus, Kirkkotie 1, 12400 Tervakoski

klo 15.00-19.00 NURMIJÄRVI, seurakuntakeskus, Kirstaantie 5-7, 01900 Nurmijärvi

KESKIVIIKKO 1.11.

klo 13.00-18.00 MIKKELI, Konsertti- ja kongressitalo Mikaeli, Sointukatu 1, 2. krs, 50100 Mikkeli

klo 14.00-18.00 NOKIA, Kerhola, Souranderintie 13, 37100 Nokia

klo 14.00-18.00 KELLOKOSKI, seurakuntatalo, Männistöntie 5, 04500 Kellokoski

klo 14.00-18.00 ESPOON KESKUS, Omnia, aulatilat, Kirkkokatu 16 B, 02770 Espoo

TORSTAI 2.11.

klo 13.00-18.00 VAASA, Kulttuuritalo Fanny, Kirkkopuistikko 34, 65100 Vaasa

klo 14.00-18.00 VIRRAT, VMT-Shopping Center, Pirkantie 26, 34800 Virrat

klo 14.00-18.00 HALIKKO, seurakuntatalo, Vaskiontie 31, 24800 Halikko

klo 14.30-18.30 KARJAA, Katarinaskolan, Naapurinkatu 18, 10300 Karjaa

PERJANTAI 3.11.

klo 12.00-17.00 RAUMA, Poselli, Nortamonkatu 12, 26100 Rauma

klo 12.30-17.00 KOTKA, seurakuntakeskus, Mariankatu 14, 48100 Kotka

klo 13.00-18.00 JÄRVENPÄÄ, Järvenpää-talo, Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää

klo 13.00-18.00 HÄMEENLINNA, Hämeen Suoja, Palokunnankatu 12, 13100 Hämeenlinna

klo 14.00-17.30 ÄHTÄVÄ, Föreningen Essegården, Nådjärvvägen, 68820 Ähtävä

Kuka voi luovuttaa?

Suurin osa suomalaisista voi luovuttaa verta. Yleisimmin käytetyt lääkkeet kuten verenpaine-, kolesteroli- ja lievät masennuslääkkeet eivät lääkkeinä estä verenluovutusta. Verenluovuttajan tulee olla terve, 18–70-vuotias ja painaa vähintään 50 kiloa. Uuden luovuttajan tulee olla alle 60-vuotias. 66 vuotta täyttänyt henkilö voi luovuttaa verta, jos edellisestä verenluovutuksesta on alle kaksi vuotta. Miehet voivat luovuttaa verta 61 ja naiset 91 vuorokauden välein.

Hemoglobiiniarvo mitataan aina ennen luovutusta ja sen tulee olla miehillä vähintään 135 g/l ja naisilla 125 g/l. Verenluovuttajan tulee todistaa henkilöllisyytensä virallisella henkilötodistuksella.

Vuosittain arviolta 50 000 potilasta saa Suomessa hoitoa verivalmisteilla. Verivalmisteita tarvitaan muun muassa leikkaus- ja syöpäpotilaiden hoidossa, onnettomuuksien uhreille sekä keskosvauvoille.



Veripalvelutoimistot: Espoo Kauppakeskus Iso Omena, Suomenlahdentie 1, p. 029 300 1040 • Helsinki Sanomatalo, Töölönlahdenkatu 2, p. 029 300 1030 • Helsinki Kivihaka, Kivihaantie 7, p. 029 300 1020 • Jyväskylä Kalevankatu 8, p. 029 300 1220 • Kuopio Sektori, Puijonkatu 23, p. 029 300 1170 • Lahti Trio, Kauppakatu 10, p. 029 300 1240 • Oulu Isokatu 32 C, p. 029 300 1110 • Seinäjoki Kauppakatu 26, p. 029 300 1190 • Tampere Rautatienkatu 21 B, p. 029 300 1130 • Turku Yliopistonkatu 16 C, p. 029 300 1140