Yleisöluentoja keliakiasta ja sydänsairauksien ja syövän uusista hoidoista

Studia generalia -luennot ovat osa tiedekunnan 50-vuotisjuhlaa. 30 minuutin pituisten luentojen jälkeen yleisö voi esittää kysymyksiä puhujille. Luennoille on vapaa pääsy.

Maanantaina 14.11. klo 18.00 – 19.00 aiheena on Keliakia – yleistyvä kansansairaus, josta kertoo professori Katri Kaukinen. Tilaisuuden puheenjohtajana on tiedekunnan varadekaani Nina Hutri-Kähönen. ​Luentoa voi seurata myös suorana verkkolähetyksenä.

Tiistaina 15.11. klo 18.00 – 19.00 professori Katriina Aalto-Setälä kertoo, mullistavatko kantasolut sydänsairauksien hoidot. Puheenjohtajana on tiedekunnan varadekaani Pasi Kallio. Luentoa voi seurata myös suorana verkkolähetyksenä.

Keskiviikkona 16.11. klo 18.00 – 19.00 aiheena on yksilöllinen syövänhoito lähitulevaisuudessa. Luennoitsijana on tenure track -professori Toni Seppälä. Tilaisuuden puheenjohtajana on tiedekunnan johtaja, dekaani Seppo Parkkila. Luentoa voi seurata myös suorana verkkolähetyksenä.

Luennot järjestetään Kaupin kampuksen Arvo-rakennuksen Keltaisessa salissa, Arvo Ylpön katu 34. Paikalle pääsee ratikalla 1, jonka päätepysäkki on Arvo-rakennuksen lähellä.