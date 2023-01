Ylen ja kaupallisen radion kanavat löytyvät nyt uudesta Radioplayer-palvelusta

”Audion kuuntelu lisääntyy koko ajan ja radio kulkee ihmisten mukana kaikkialle”, sanoo Ylen toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila. ”Ylellä on tärkeä rooli kotimaisen kulttuurin tukijana ja suomalaisen sisällön monimuotoisuuden mahdollistajana, ja Radioplayer on yksi tapa toteuttaa sitä.”



”Audio monissa muodoissaan elää tällä hetkellä kulta-aikaansa ja Radioplayerin avulla voimme tarjota entistä paremman online-kokemuksen radioiden kuuntelijoille esimerkiksi autoissa ja älykaiuttimissa”, kommentoi RadioMedian toimitusjohtaja Stefan Möller. ”Radiot.fi-palvelu otettiin aikoinaan hyvin vastaan ja uskon, että Radioplayer houkuttelee jatkossa yhä useampia suomalaisia online-radion pariin.”



Radioplayer tuo kuulijoille entistä enemmän mahdollisuuksia suosikkikanaviensa kuunteluun. Palvelua kehitetään jatkuvasti, ja esimerkiksi yhteistyö autovalmistajien kanssa on yksi merkittävimmistä kehityssuunnista. Radioplayer toimii jo useiden autovalmistajien autoissa, ja lisää on tulossa.



Aktiivista tuotekehitystä tehdään myös muun muassa mobiilisovellusten ja älykaiutinten parissa. Sisältöjen integraatiomahdollisuuksia kehitetään autojen viihdejärjestelmien lisäksi myös esimerkiksi älykelloihin.



Radioplayer nyt käytettävissä



Uutta Radioplayer-palvelua pääsee nyt käyttämään osoitteessa radioplayer.fi. Mobiilissa Radiot.fi- ja Radioplayer-sovellukset ovat rinnakkain käytettävissä muutaman kuukauden ajan ja käyttäjiä kehotetaan lataamaan uusi sovellus laitteelleen. Keväällä 2023 Radiot.fi-sovellus poistuu käytöstä ja suomalaiset siirtyvät käyttämään Radioplayeriä.



Lisätietoa Radioplayeristä ja Radiot.fi:stä



Vuonna 2014 lanseerattu Radiot.fi yhdisti kaupalliset radiot sekä Ylen radiokanavat samaan palveluun, jota käyttää tällä hetkellä noin 110 000 suomalaista viikoittain. Selaimessa ja mobiililaitteissa sovelluksen kautta toimivan palvelun on tuottanut Radiosoitin Suomi Oy, jonka Yle ja kaupallisia radioita edustava RadioMedia omistavat yhdessä. Kaikki suomalaiset radiokanavat ovat osallistuneet palvelun kehittämiseen.



Radiot.fi:n korvaavan Radioplayerin taustalla on Iso-Britannissa vuonna 2011 perustettu voittoa tavoittelematon organisaatio, joka on broadcastereiden omistama ja ylläpitämä kaikissa jäsenmaissa. Sen perimmäisenä tavoitteena on olla koko alan yhteinen ääni ja mahdollistaa asioita, joita yksittäiset toimijat eivät pysty yksinään toteuttamaan.



Palvelu toimii nyt, Suomi viimeisimpänä lisäyksenä, 16 maassa ja se laajenee jatkuvasti ympäri maailman. Suomessa Radioplayer-palvelusta vastaavat Radiot.fi:n tavoin Ylen ja kaupallisten radioiden yhteinen yhtiö Radiosoitin Suomi Oy.

