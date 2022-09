Yli 20 000 lasta ja nuorta juhlii Yrittäjän päivää ympäri Suomen

Valtakunnallista Yrittäjän päivää juhlitaan tänä vuonna monipuolisella tapahtumakokonaisuudella. Yrittäjyyttä nostetaan esiin muun muassa TATin Yrityskylissä ympäri Suomen, kun kymmenellä eri paikkakunnalla järjestetään Yrittäjän päivän juhlat peruskoululaisille. Juhliin on kutsuttu Tampereen, Turun, Kuopion, Oulun, Lahden, Jyväskylän, Vaasan, Lappeenrannan, Espoon ja Helsingin seutujen 5.- ja 7.-luokkalaisia. Yrittäjän päivän tavoitteena on tutustuttaa lapsia ja nuoria yrittäjyyden monimuotoisuuteen, opastaa omien vahvuuksien tunnistamiseen sekä innostaa yrittäjyyteen ja yritteliääseen elämänasenteeseen.

- Erilaisten yrittäjyyden muotojen ja esikuvien esiin tuominen on tärkeää, jotta nuorilla on mahdollisuus innostua yrittäjyydestä.Palvelupolkumme avulla viemme työelämä- talous- ja yrittäjyystaidot kouluihin ensimmäisestä luokasta toiselle asteelle opetussuunnitelman mukaisesti, toteaa Talous ja nuoret TATin toimitusjohtaja Jenni Järvelä.

Talous ja nuoret TAT järjestää lisäksi Yrittäjän päivän kunniaksi juhlalähetyksen Tampereen Yrityskylästä kaikille Suomen peruskoululaisille. Lähetyksessä inspiroidutaan nuorten yrittäjien haastatteluista sekä kuullaan valtiovarainministeri Annika Saarikon ja Tampereen pormestarin Anna-Kaisa Ikosen puheet. Juhlalähetys huipentuu Gasellit-yhtyeen livekeikkaan. Lähetyksen juontaa taikuri ja mentalisti Johannes Malkamäki. Yrittäjän päivän juhlalähetys toteutetaan yhdessä Tampereen kaupungin kanssa ja sen teknisestä toteutuksesta vastaa Tampereen seudun ammattiopiston Tredun opiskelijat.

- Hienoa, että eri osa-alueiden suunnittelussa ja tuotannossa on ollut mukana myös innokkaita ja taitavia nuoria yrittäjänalkuja. On mahtavaa, että nuorille on nykyään tarjolla paljon vaihtoehtoja yrittäjyyteen. Yhteistyö koulujen, kuntien ja yrittäjyyskasvatuksen eri toimijoiden välillä on tärkeää. Tällä saralla TAT tekee uskomattoman hyvää ja tuloksellista työtä, kiittelee Yrittäjän Päivä -säätiön puheenjohtaja, yrittäjäneuvos Riitta Antinmäki.



Myös Euroopan suurin toisen asteen opiskelijoiden bisnestapahtuma Talous ja nuoret TAT Takeoff järjestetään Yrittäjän päivän viikolla 7.9. Espoon Otaniemessä ja siihen voi osallistua streamin välityksellä mistä päin Suomea tahansa.

Yrittäjän päivää on vietetty vuosittain syyskuun 5. päivänä vuodesta 1997 alkaen. Vuosittaisen Yrittäjän päivän järjestäjä on Yrittäjän Päivä -säätiö, jonka taustavoimina on laajasti Suomen elinkeinoelämää ja yrittäjätahoja. Säätiön toiminnan tarkoituksena on yrittäjätoiminnan tukeminen ja yrittäjyyden arvostuksen edistäminen. Vuonna 2022 Talous ja Nuoret TAT toimii Yrittäjän päivän pääjärjestäjänä ja tapahtumissa huomioidaan erityisesti lapset ja nuoret. Talous ja nuoret TATin tavoite on, että jokainen nuori innostuu työelämästä, hallitsee omaa talouttaan ja tahtoo toimia yritteliäänä yhteiskunnan jäsenenä. TAT tarjoaa kunnille ja oppilaitoksille palveluita, oppimiskokonaisuuksia ja koulutusta, jotta jokainen nuori lähtökohdista riippumatta saa mahdollisuuden oppia tulevaisuutensa kannalta keskeisiä taitoja. TATin toimintaan osallistuu jo yli 106 000 lasta ja nuorta, 246 kunnasta.