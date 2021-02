Yli 30 000 jäsentaloa Kiinteistöliitossa – tiedolle on tarvetta taloyhtiöissä!

Kiinteistöliiton jäsenmäärä ylitti tällä viikolla 30 000, kun Kulosaaressa sijaitseva asunto-osakeyhtiö Helsingin Kyöstinkuja 8 liittyi Kiinteistöliitto Uusimaan jäseneksi. Kiinteistöliiton jäsenmäärä on kasvanut tasaisesti noin tuhannen jäsentalon vuosittaista liittymistahtia jo vuodesta 2007 lähtien.

Kiinteistöliiton jäsenistä 95 prosenttia on asunto-osakeyhtiöitä eli tavallisia taloyhtiöitä. Lisäksi jäseninä on kiinteistöosakeyhtiöitä, vuokrataloyhteisöjä sekä jonkin verran muita tahoja. Suomessa on kaikkiaan noin 90 000 asunto-osakeyhtiötä. Taloyhtiö kuuluu Kiinteistöliittoon, kun se on liittynyt jäseneksi liiton alueelliseen yhdistykseen.

”Taloyhtiöissä on tarvetta tiedolle, ja tämä korostuu kiinteistön tullessa peruskorjausikään sekä maailman muuttuessa. Lainsäädännön muutokset, tekninen kehitys ja digitalisaatio, talojen ja asukkaiden ikääntyminen sekä palvelujen kehitys tuovat tarvetta taloyhtiöissä päivittää omaa osaamista ja tietoja. Tässä tietojen tuottamisessa taloyhtiöille Kiinteistöliitto jäsenyhdistyksineen tekee tärkeää työtä. Hyvästä onnistumisesta kertovat jäsenmäärän jatkuva kasvu sekä korkea jäsentyytyväisyys. Jäsentalojen puheenjohtajista huimat 96 prosenttia kertoo olevansa valmiita suosittelemaan jäsenyyttä”, sanoo Kiinteistöliiton yhteysjohtaja Timo Tossavainen.

Neuvontaa ja koulutusta jäsentaloyhtiöiden toimijoille

Taloyhtiöiden puheenjohtajat, hallitukset, isännöitsijät sekä tilin- ja toiminnantarkastajat saavat käyttöönsä kattavat jäsenpalvelut ja tietolähteet kuulumalla Kiinteistöliittoon. Maksuton neuvonta mm. asunto-osakeyhtiölakiin ja muihin lakiasioihin, korjausrakentamiseen sekä talous- ja veroasioihin auttavat taloyhtiöitä hoitamaan hyvin asuintalon asiat. Jäsentalojen edustajat pääsevät myös maksutta osallistumaan koulutustilaisuuksiin, joita on näin korona-aikana tarjolla webinaareina.

”Vuonna 2020 Kiinteistöliiton asiantuntijat pitivät 85 koulutustilaisuutta ja webinaaria, joissa oli yhteensä yli 5 000 osallistujaa. Pääosin koulutukset olivat jäsentalojen hallituksille. Lisäksi eräät webinaarit olivat avoimia kaikille taloyhtiöiden osakkaille, ja muutama suunnattiin isännöitsijöille”, Tossavainen kertoo.

Tarve kiinteistönpitoon liittyvälle neuvonnalle ja koulutukselle kasvaa, sillä suuri määrä suomalaisia asunto-osakeyhtiöitä käy lähivuosina läpi mittavia korjaushankkeita, joiden luotsaamiseen taloyhtiöiden vastuuhenkilöt kaipaavat asiantuntevaa apua.