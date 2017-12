Yli 500 Microsoft Polku-ohjelman osallistujaa on valinnut Aalto EE:n

Aalto University Executive Education (Aalto EE) on yritysten tukena myös liiketoiminnan muutostilanteissa. Tästä esimerkkinä ovat johtavissa ja vaativissa asiantuntijatehtävissä toimineille irtisanotuille henkilöille suunnatut ammatillisen osaamisen ja johtamisen koulutusohjelmat. Microsoftin Polku-ohjelmassa Aalto EE on ollut palveluntarjoajana vuodesta 2015 lähtien. Yli viisisataa osallistujaa on jo valinnut Aalto EE:n ohjelman suorituspaikaksi.

Kiittävää palautetta saanut ratkaisu pitää sisällään laajan valikoiman Aalto PRO:n, Aalto EE:n ja Aalto ENT:n koulutusohjelmia asiantuntijoille tarkoitetuista palvelumuotoilun ohjelmista aina ylimmän johdon ohjelmiin. - Olemme käyneet jokaisen osallistujan kanssa henkilökohtaisen arviointikeskustelun, jossa kartoitamme tarpeet ja toiveet sekä poimimme jokaiselle sopivimmat ohjelmat valikoimastamme, kertoo liiketoimintajohtaja Minna Wickholm Aalto EE:ltä. Aalto EE on Uudenmaan ELY-keskuksen sopimustoimittaja Muutoskoulutus-palveluissa. Muutoskoulutuksena voidaan tarjota irtisanottaville henkilöille ryhmämuotoisia valmennuksia, jotka sisältävät lyhyen, kartoittavan uravalmennuksellisen osion sekä ammatillisen koulutuksen jaksoja monipuoliselta koulutustarjottimeltamme. Lisätietoa Aalto PRO:n muutospalvelut organisaatioille Minna Wickholm

Business Area Director, Open Enrollment Programs and Networks

Puhelin 010 847 3723

minna.wickholm@aaltoee.fi Aalto University Executive Education Oy Aalto University Executive Education tarjoaa korkealaatuisia liikkeenjohdon kehittämispalveluja (Aalto EE) ja asiantuntijoiden täydennyskoulutusta (Aalto PRO) sekä palveluita yrittäjyyden kehittämiseksi (Aalto ENT). Monipuolisessa kokonaisuudessa yhdistyvät käytännön osaaminen ja Aalto-yliopiston uusin tutkimustieto. Yhtiön vahvuuksia ovat globaali toimintamalli ja monipuolinen tarjonta. Suomen ja Singaporen lisäksi Aalto EE tarjoaa ohjelmia Puolassa, Ruotsissa, Etelä-Koreassa, Taiwanissa, Kiinassa, Indonesiassa, Iranissa sekä Baltiassa ja Venäjällä. Aalto University Executive Educationilla on kolme arvostettua laatuleimaa eli akkreditointia: AACSB, AMBA ja EQUIS. Se kuuluu näin ollen maailman instituutioista koostuvaan 0,5 prosentin parhaimmistoon.

