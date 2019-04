Yli 650 suomalaista haki muotiviikkojen malliksi

Kaikille suomalaisille muotia tarjoava Sokos-tavarataloketju haki kevään muotiviikoilleen malleiksi tavallisia muodista ja esiintymisestä kiinnostuneita kuluttajia. Hakijoita huippumalli Saimi Hoyerin vetämään mallivalmennukseen ilmoittautui yli 650, joista kahdeksan nähdään viikonloppuna Oulun Sokos-tavaratalon estradilla. Hakijoiden suuri määrä ja laaja, 9-73 -vuoden ikäjakauma ilahdutti muotiviikkojen järjestäjät.

Esiintymiskokemus, nuoruuden haave mallin töistä ja hauska elämys olivat muutamia syitä, miksi yli 650 eri ikäluokkia edustavaa suomalaista lähetti hakemuksensa Sokoksen muotiviikkojen malliksi. Mallivalmennukseen ja -kuvauksiin sekä muotinäytökseen valittujen joukossa on miehiä ja naisia kuudelta eri ikäkymmeneltä nuorimman ollessa 19 ja vanhimman 68-vuotias. Osalla mukaan valituista on jonkin verran kokemusta esimerkiksi yksittäisistä mainoskuvauksista, mutta valtaosa haluaa kokea aidot muotikuvaukset ja catwalkilla esiintymisen ensimmäistä kertaa elämässään.

68-vuotias Soile Tuorinsuo on elämänvuosissa malleista kokenein ja esiintymiskokemusta hän on kartuttanut opettajan työssä.

”Lähetin hakemuksen hetken mielijohteesta, sillä pitää olla rohkea ja aikuisenakin kokeilla hauskoja juttuja elämässä. Halusin nimenomaan Saimi Hoyerin valmennukseen ja sainkin häneltä hyviä vinkkejä myös arkipäivään. Osana muotinäytökseen valmistautumista Saimi on esimerkiksi kehottanut minua käyttämään korkokenkiä kotona arkiaskareitakin tehdessä”, kertoo normaalisti tennareissa viihtyvä Soile Tuorinsuo ja jatkaa: ”Oli myös hienoa huomata, että oikeanlaisella opastuksella ja avoimella suhtautumisella kaikki ihmiset on mahdollista saada näyttämään ja tuntemaan itsensä itsevarmoilta malleilta.”

Sokos tarjoaa mukaan valituille malleille huippuammattilaisten tuen muotiviikoille valmistautumiseen. Pitkän malliuran tehnyt Saimi Hoyer opettaa kameran edessä elehtimistä ja liikkumista, katseen intensiteettiä ja kuviin luontevasti asettumista. Mallien valmennus huipentuu lauantaina muotinäytökseen Oulussa. Muotinäytöksen tyylistä vastaavat kauneuden ammattilaiset meikkitaiteilija Mariela Sarkima ja stylisti Sofia Oksanen. Näytös striimataan myös muihin Sokos-tavarataloihin osana Sokoksen muotiviikkojen ohjelmaa.

”Ilahduimme hakemusten määrästä ja hakijoiden moninaisuudesta. On hienoa, että hakijoiden joukossa näyttäytyi laajasti rohkeiden ja esiintymishaluisten suomalaisten kirjo. Valittujen mallien hakemuksissa nousivat esiin halu uusiin kokemuksiin sekä myös kiinnostus muotiin ja oman persoonallisen tyylin löytämiseen ja ilmaisemiseen. On ilo tarjota näille rohkeille malleille kokemus muotimaailman ammattilaisten kanssa työskentelystä sekä catwalkilla esiintymisestä. Uskon, että malliemme saamasta esiintymisvalmennuksesta on paljon hyötyä itse kunkin työssä ja vapaa-ajalla”, sanoo myyntijohtaja Hans Backström Sokokselta.

Ympäri Suomea asiakkaitaan 19 tavaratalossa ja verkkokaupassa palvelevalle Sokokselle muoti on iloinen asia. Tavaratalo tarjoaa muotia kaiken ikäisille ja näköisille ihmisille.

”On luontevaa, että Sokoksen muotiviikon tähtinä toimivat tavalliset suomalaiset ihmiset. Heitä me autamme tavarataloissamme muutenkin löytämään oman, persoonallisen tyylinsä. Omasta ulkonäöstään huolehtiminen on itsensä kunnioittamista ja oman kehon arvostamista”, jatkaa Backström ja lisää, että Sokos aikoo vakiinnuttaa mallihaun osaksi jokavuotisia muotiviikkojaan.

Sokos

Sokos on muodin ja kauneuden tavarataloketju, joka auttaa asiakasta löytämään oman tyylinsä. Sokos-ketjuun kuuluu verkkokauppa sekä 19 monipuolista tavarataloa, jotka sijaitsevat maamme suurimpien kaupunkien ydinkeskustoissa. Ensimmäinen Sokos-tavaratalo avattiin Helsingissä olympiavuonna 1952. Kotimainen asiakasomistajien omistama Sokos on osa S-ryhmää. www.sokos.fi