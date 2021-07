YLI KOLMESATAA PYÖRÄILIJÄÄ POLKEE HEINÄKUUSSA SUOMEN MAAKUNNISSA SYÖPÄSAIRAIDEN LASTEN HYVÄKSI

Jaa

Hyväntekeväisyyspyöräily Team Rynkeby – God Morgonin joukkueet polkevat toista vuotta peräkkäin Suomen maakunnissa kerätäkseen varoja syöpäsairaiden lasten hyväksi. Perinteisesti joukkueet ovat pyöräilleet Suomesta Pariisiin, mutta koronaviruksen aiheuttaman pandemian takia Suomen eri kaupunkien joukkueet tekevät nyt omat “Tour de Finlandinsa”. Kaikki kahdeksan joukkuetta polkevat itse suunnittelemansa reitin, jonka varrella tuetaan paikallisia matkailu- ja ravintolayrittäjiä. Pyöräilijöitä Suomen Team Rynkeby – God Morgon –joukkueissa on yli kolmesataa, joista suurin osa osallistuu kotimaan Tour de Finlandille.

Kaudella 2019–2020 Team Rynkeby – God Morgon keräsi syöpätutkimusta rahoittavalle Aamu Suomen Lasten Syöpäsäätiö sr:lle ja syöpäsairaita lapsia ja heidän lähimmäisiään tukevalle Sylva ry:lle lähes 900 000 euroa. Tulos oli toiseksi paras Suomen joukkueiden historiassa huolimatta vaikeasta ja haasteellisesta pandemia-ajasta. Kuluvan kauden keräystulos julkistetaan syyskuun lopussa vietettävässä lahjoitusgaalassa Helsingissä.

Joukkueiden Tour de Finland starttaa perjantaina 9.7. ja päättyy seuraavan viikon lauantaina 17.7. Helsingin joukkue palaa Helsinkiin perjantaina 16.7. muiden joukkueiden kohteen ollessa Levi.

Tampereen, Ostrobothnian, Oulun ja Jyväskylä–Kuopion joukkueet starttaavat matkaan omilta paikkakunniltaan. Helsingin, Espoon, Vantaan ja Turun joukkueet järjestävät yhteisen lähtötilaisuuden Myyrmäen urheilupuistossa Vantaalla, jonne saapuu kaupunginjohtaja Ritva Viljanen toivottamaan hyvää matkaa joukkueille yhdessä Aamu Säätiön ja Sylvan edustajien kanssa.

Pyöräilijöitä seuraavat joukkueiden omat huoltohenkilöt, jotka huolehtivat pyöräilijöiden jaksamisesta taukopaikoilla, tarjoavat ruokaa, juomaa, väsyneille autossa levähdyspaikkaa sekä auttavat pyörien teknisissä ongelmissa.

Joukkueet toivovat paljon tsemppaajia matkan varrelle. Autoilijoilta ja muilta tiellä kulkijoilta toivotaan kärsivällisyyttä ajoryhmän kohdatessa. Ystävällisesti muistutamme ohittamaan ajoryhmät tarpeeksi suurella turvavälillä.

Lisätietoa joukkueista löydät niiden sosiaalisen median tileiltä.

Hyväntekeväisyyspyöräily on saanut alkunsa Tanskassa, jossa Rynkeby Foodsin työntekijä päätti vuonna 2002 parantaa elintapojaan ja pyöräillä Pariisiin. Tapahtuma on vuosien kuluessa laajentunut kaikkiin pohjoismaihin sekä Saksaan ja Sveitsiin. Ensi kaudella mukana on uutena maan Belgia. Ensimmäinen suomalaisjoukkue osallistui pyöräilyyn kesällä 2013.

Vuosittain kasvaneet keräyssummat ovat ratkaisevan tärkeitä monille vakavasti sairaita lapsia auttaville järjestöille. Pyöräilijät maksavat kustannuksensa pääosin itse ja projektin hallinnollisista kuluista vastaavat Rynkeby Foods A/S, God Morgon ja hohes C yhteistyössä jokaisen yksittäisen maan rahaa vastaanottavien järjestöjen kanssa.

Yhteydenotot ja lisätiedot

Team Rynkeby – God Morgon Finland

Country Manager Kirsi Pärssinen

+358 50 351 4711

kip@team-rynkeby.com – www.team-rynkeby.fi



Joukkueiden ajoreitit:

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Turun joukkueiden lähtötilaisuus Myyrmäen urheilupuiston yleisurheilukentällä Vantaalla 9.7. klo 10–11.

TR–GM Helsinki:

PE 9.7. Vantaa – Lohja

LA 10.7. Lohja – Nauvo

SU 11.7. Nauvo – Rauma

MA 12.7. Rauma – Nokia

TI 13.7. Nokia – Keuruu

KE 14.7. Keuruu – Korpilahti

TO 15.7. Korpilahti – Vierumäki

PE 16.7. Vierumäki – Helsinki

TR–GM Vantaa:

PE 9.7. Vantaa – Lahti

LA 10.7. Lahti – Jyväskylä

SU 11.7. Jyväskylä – Kuopio

MA 12.7. Kuopio – Kajaani

TI 13.7. Kajaani – Oulu

KE 14.7. Oulu – Kemi

TO 15.7. Kemi – Ounasvaara

PE 16.7. Ounasvaara – Ylläs

LA 17.7. Ylläs – Levi

TR–GM Espoo:

PE 9.7. Vantaa – Turenki

LA 10.7. Turenki – Ruovesi

SU 11.7. Ruovesi – Veteli

MA 12.7. Veteli – Nivala

TI 13.7. Nivala – Rokua

KE 14.7. Rokua – Syöte

TO 15.7. Syöte – Rovaniemi

PE 16.7. Rovaniemi – Ylläsjärvi

LA 17.7. Ylläsjärvi – Levi



TR–GM Turku:

Turun joukkue lähtee matkaan Turun Tuomiokirkolta to 8.7. klo 09–10.

TO 8.7. prologi Turku – Vantaa

PE 9.7. Vantaa – Hyvinkää

LA 10.7. Hyvinkää – Asikkala

SU 11.7. Asikkala – Hankasalmi

MA 12.7. Hankasalmi – Siilinjärvi

TI 13.7. Siilinjärvi – Kajaani

KE 14.7. Kajaani – Oulu

TO 15.7. Oulu – Ylitornio

PE 16.7. Ylitornio – Kolari

LA 17.7. Kolari – Levi

TR–GM Tampere:

Lähtötilaisuus Laukon torilla pe 9.7. klo 9-10.

PE 9.7. Tampere – Vierumäki

LA 10.7. Vierumäki – Mikkeli

SU 11.7. Mikkeli – Kuopio

MA 12.7. Kuopio – Koli

TI 13.7. Koli – Vuokatti

KE 14.7. Vuokatti – Hossa

TO 15.7. Hossa – Posio

PE 16.7. Posio – Rovaniemi

LA 17.7. Rovaniemi – Levi

TR–GM Ostrobothnia:

Lähtötilaisuus Kokkolassa pe 9.7. klo 9.45–10.30.

PE 9.7. Kokkola – Vaasa

LA 10.7. Vaasa – Lapua

SU 11.7. Lapua – Nivala

MA 12.7. Nivala – Kajaani

TI 13.7. Kajaani – Suomussalmi

KE 14.7. Suomussalmi – Kuusamo

TO 15.7. Kuusamo – Kemijärvi

PE 16.7. Kemijärvi – Sodankylä

LA 17.7. Sodankylä – Levi

TR–GM Jyväskylä-Kuopio:

Lähtötilaisuus Kompassilla pe 9.7. klo 9:30–10

PE 9.7. Jyväskylä – Äyskoski

LA 10.7. Äyskoski – Nurmes

SU 11.7. Nurmes – Vuokatti

MA 12.7. Vuokatti – Suomussalmi

TI 13.7. Suomussalmi – Ruka

KE 14.7. Ruka – Kemijärvi

TO 15.7. Kemijärvi – Sodankylä

PE 16.7. Sodankylä – Ylläs

LA 17.7. Ylläs – Levi

TR–GM Oulu:

Oulun lähtötilaisuus kaupungintalon pihalla pe 9.7. klo 10.

PE 9.7. Oulu – Rokua

LA 10.7. Rokua – Suomussalmi

SU 11.7. Suomussalmi – Syöte

MA 12.7. Syöte – Ruka

TI 13.7. Ruka – Rovaniemi

KE 14.7. Rovaniemi – Pello

TO 15.7. Pello – Muonio

PE 16.7. Muonio – Pallas

LA 17.7. Pallas – Levi