Yli puolet Oulun yliopiston työntekijöistä haluaa jatkaa etätyötä merkittävän osan työviikosta

Lasten kielelliset ongelmat vaikeuttavat myöhempää kouluttautumista ja työllistymistä

Yleismaailmallisesti kielen tai puheen kehitys viivästyy noin joka viidennellä lapsella. Arviolta 50–80 prosentilla lapsista, joilla on todettu kielellisiä vaikeuksia, on riski myöhempiin oppimisvaikeuksiin, ja noin 20 prosentilla on todettu vaikeuksia ammatin löytämisessä ja työllistymisessä. Kielelliset vaikeudet lisäävät myös tunne-elämän haasteita. Koska ongelmat ilmenevät eri kielissä eri tavoin, haasteena on myös kielikohtaisten tutkimus- ja kuntoutusmenetelmien kehittäminen. Tarvetta lisää monikielisen ja -kulttuurisen väestönosan kasvu. Lasten kielellisiin ongelmiin puuttuminen säästää yhteiskunnan varoja.