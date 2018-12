Yli puolet suomalaisista kokee, että luotolla maksaminen tekee verkko-ostamisesta liian helppoa

Intrumin Kuluttajien maksutaparaporttiin vastanneista suomalaisista 27 prosenttia kokee, että verkkokaupan asioinnin helppous saa heidät tekemään verkkokaupassa enemmän ostoksia. 56 prosenttia puolestaan kokee, että luotolla maksaminen tekee verkko-ostamisesta liian helppoa.

Verkkokauppaostaminen jatkaa kasvuaan Euroopassa, kuten myös pikaluottojen tarjonta verkossa. Asioinnin helppous, käytettävissä olevat maksutavat, tuotteiden hinnat ja toimitusehdot vaikuttavat käyttäytymiseen verkkokaupassa.

”On varmasti niin, että verkkokaupan joustavat maksutavat ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, että kuluttajat ostavat enemmän tuotteita kerrallaan ja maksavat tuotteensa myöhemmin. Joustavat maksuehdot tekee ostamisesta helppoa. Tämä saattaa houkutella asiakkaiksi myös niitä kuluttajia, joiden maksukyky ei ole riittävä. Siksi luottotietojen reaaliaikainen tarkistus tulisi olla vakiintunut toimintatapa kaikessa luotolla maksamisessa. Verkkokaupan helppous ja vaivattomuus sopii ajan henkeen, mutta samalla meidän tulee tulla entistä tietoisemmiksi omasta maksukyvystämme, pohtii Juha Iskala, Intrumin myynti- ja markkinointijohtaja.

76 prosenttia kyselyyn vastanneista suomalaisista on huolissaan älypuhelinten kautta otettavista pikaluotoista, joiden he pelkäävät lisäävän entisestään maksukyvyttömien kuluttajien velkaantumista. Näin kokevien määrä kasvoi Suomessa 5 prosenttiyksikköä edellisvuoteen verrattuna. Euroopassa vastaava luku tänä vuonna on 63 %.

”Huoli velkaantumisesta on aiheellinen. Valloillaan on suuntaus, että yhä suurempi osa kuluttajista elää jatkuvasti yli varojensa. Kun vastaajilta kysyttiin heidän perheensä taloudenpidosta, 15 prosenttia vastaajista kertoi lainanneensa rahaa tai kuluttaneensa luottokortin rajan täyteen useammin kuin kerran kuluneiden 6 kuukauden aikana ostaakseen lapsilleen jotain. Luku kasvoi 4 prosenttiyksikköä viime vuoteen verrattuna. 22 prosenttia vastaajista kertoi myös sosiaalisen median luovan paineita kuluttaa yli varojen, Iskala muistuttaa.

