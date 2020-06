Yliopisto-opiskelijan toimijuus vahvistuu kannustavalla ja vuorovaikutteisella pedagogiikalla

Opiskelijan toimijuutta tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Se tuo kapasiteettia viedä asioita eteenpäin ja vaikuttaa omaan opiskeluun. – Toimijuus on paitsi aktiivista osallistumista, tavoitteellista toimintaa ja vaikuttamista, myös tunnekokemus omasta osaamisesta ja toimintansa mahdollisuuksista, yliopistotutkija Päivikki Jääskelä Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitokselta kertoo.

– Toimijuuden myötä opiskelu on mielekästä ja tarkoituksellista myös muuttuvissa tilanteissa. Pitkällä aikavälillä on kyse siitä, miten koulutuksessa rakentuva toimijuus siirtyy työelämän isojen haasteiden ja ongelmien ratkaisuun, Jääskelä lisää. Hän on päätutkija monitieteisessä tutkimusryhmässä, joka on julkaissut artikkeleita tästä aiheesta.

Yliopisto-opiskelijoiden toimijuusprofiileissa on eroja, osa näyttää jäävän jälkeen. Erot johtuivat pitkälti siitä, missä määrin opiskelijat tunsivat oppimisympäristönsä opettajan tukemaksi ja turvalliseksi tai kuinka paljon he kokivat matalan kynnyksen osallistumisen mahdollisuuksia ja vertaistukea opintojaksoilla.

– Toimijuuden edistäminen koulutuksen aikana tarvitsee näkyvämpää huomiota opettajien pedagogisessa koulutuksessa, opetussuunnitelmatyössä sekä opetus- ja ohjauskäytänteissä. Keskeistä olisikin tunnistaa toimijuuden moniulotteisuus sekä paikantaa sitä edistäviä ja estäviä tekijöitä, Jääskelä sanoo.

Opiskelijaa sitouttavilla toimilla opintojakson tavoitteenasettelusta arviointiin saakka on myönteinen vaikutus tavoitteellisen toiminnan vahvistumiseen. Tutkimuksen tulosten mukaan opiskelijalähtöiset opetuskäytänteet ovat yhteydessä keskimääräistä vahvempaan toimijuuteen opintojaksolla tai kurssilla.

Jyväskylän yliopiston monitieteisessä ryhmässä toimijuuden arvioinnin ja tieteellisen tutkimuksen tueksi on kehitetty menetelmiä, joissa hyödynnetään oppimisanalytiikkaa. Niiden avulla voidaan saada sekä opiskelija- että ryhmäkohtaista tietoa opiskelijan toimijuudesta. Tätä tietoa voidaan käyttää opiskelijan reflektion ja ohjauksen välineenä. Yhteistyössä on ollut mukana tutkijoita Koulutuksen tutkimuslaitokselta, kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnasta sekä informaatioteknologian tiedekunnasta.

– Olemme onnistuneesti pystyneet liittämään kasvatustieteellisen toimijuustutkimuksen pitkän perinteen tekoälyn ja koneoppimisen hyödyntämiseen ymmärrettävän tilannekuvan luomiseksi. Toimijuusanalytiikka kertoo missä nyt opiskelijan kokemana mennään ja jäsentää opetuksen laatua kokonaisvaltaisesti, professori Tommi Kärkkäinen informaatioteknologian tiedekunnasta täsmentää.

Seuraavissa artikkeleissa kuvataan toimijuutta, sen menetelmällistä kehittämistyötä ja empiirisiä tuloksia.

