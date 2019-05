Yliopiston tutkimusprofiili vahvistuu – JYU menestyi erinomaisesti profilointirahoitushaussa

Osaamista Kokkolasta Singaporeen 15.5.2019 14:42:57 EEST | Tiedote

Kuluvalla viikolla Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa kouluttautuu ryhmä singaporelaisia fysioterapeutteja ja liikunnanohjaajia. Singaporelaiset koulutetaan toimintakyvyn ja kuntotason arvioinnin tekemiseen mittauslaitteiden avulla sekä voimaharjoittelun toteuttamiseen senioreille. Ryhmä on jo kuudes, joka kouluttautuu GymTonic -kehittämishankkeessa. Hankkeessa viedään kokkolalaista teknologiaa ja osaamista noin 25 singaporelaiseen vanhustenkeskukseen teemalla liikunta lääkkeenä. Tähän mennessä yli 60 henkilöä on saanut koulutusta runsaan viikon kestävässä tilauskoulutuksessa. Tällä kertaa mukana koulutuksessa on 11 koulutettavaa ja GymTonic hankkeen singaporelainen projektivastaava. –Hanke on ainutlaatuinen teknologia- ja koulutusvientihanke alueen yrityksille ja yliopistokeskukselle, iloitsee Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen projektipäällikkö Magnus Björkgren. GymTonic -hanke on Singaporelaisen Lien Foundation säätiön rahoittama tutkimus- ja kehittämishanke. Kokkolalaisyrit