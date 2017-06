Ylpeys suomalaisesta ruoasta ja juomasta kasvaa yhteisissä pöydissä

19.6.2017 14:00 | ELO - Suomalaisen ruokakulttuurin edistämissäätiö

Suomi100 -juhlavuonna nähdään suomalaisen ruoka- ja juomakulttuurin esiinmarssi, joka huipentuu kesän ja syksyn sesonkeihin. Kesä alkaa juhannuspöydän varhaisperunalla. Mökkielämä savukaloineen, makkaroineen ja saunaoluineen kokoaa ihmisiä yhteen. Kesän ensimmäinen mansikkakakku ja mustikkapiirakka ovat hyviä syitä kutsua naapurit kahville. Myös kesän monet tapahtumat luovat meille hyvät puitteet syödä yhdessä.

Keskustelu ruoasta ja juomasta käy nyt monipuolisempana kuin koskaan. Ruoan ja juoman kyky yhdistää ihmisiä on noussut isoksi puheenaiheeksi. Mediaseurannat kertovat, että yhdessä syömisen ympärillä tapahtuu paljon. Samaan aikaan meillä myös aletaan nähdä ruokakulttuurimme rikkaudet: omintakeiset, turvalliset ruoat ja juomat, selvät sesongit, puhtaat vedet, maukkaat metsän antimet ja osaavat tekijät.

Ruoka- ja juoma-asioista syntyy välillä kiivasta väittelyä, mutta on teemoja, joista ollaan hyvinkin yksimielisiä. ”Kun ruisleipä valittiin Suomen kansallisruoaksi, ei kuulunut juuri lainkaan vastaväitteitä”, kertoo ELO-säätiön johtaja Seija Kurunmäki. Yhtä lailla olemme samaa mieltä siitä, että kesä alkaa ensimmäisistä suomalaisista uusista perunoista ja siitä, että mustikkapiirakka maistuu maidon kanssa ja kylmä olut saunan kanssa. Yhtä mieltä ollaan myös siitä, että meidän kaikkien pitäisi syödä enemmän yhdessä (1).

Omintakeinen juomakulttuurimme – irti arjesta ja saunaolut

Toisin kuin Keski– ja Etelä-Euroopan maissa, Suomessa tavallisimmat ruokajuomat ovat maito ja vesi. Selitys löytyy siitä, että meille maito on tärkeä maataloustuote, siinä missä viini on Keski-Euroopassa. Maidon rinnalla perinteiseen juomakulttuuriimme kuuluu olut.

Tänä päivänä marjoista, yrteistä ja viljasta tehdyt alkoholijuomat ovat tärkeitä vientituotteitamme. Vastaavasti saamme nauttia esimerkiksi monipuolisesta tuontiviinivalikoimasta. Kiinnostus ruoan ja erilaisten juomien makupareihin lisääntyy. Niitäkin nautitaan ja niistä keskustellaan yhteisissä pöydissä.

Vaikka juomakulttuurimme eurooppalaistuu, on meillä kansana edelleen myös omintakeisia piirteitä. ”Suomalaiseen juomakulttuuriin kuuluu juomisen itsesäätelyä: me emme pääsääntöisesti juo arjessa, vaan alkoholi pyritään pitämään erillään jokapäiväisestä elämästä. Sen sijaan lasillinen liittyy rentoutumiseen ja työstä irrottautumiseen. Hyvä juominen toimii yhdessäolon voiteluaineena, juomistilanteissa rakennetaan siltoja toisten ihmisten luo, sanoo yhteisöllisyystutkija Antti Maunu. Kun kesällä irrottaudutaan työstä, on monilla mahdollisuus ottaa lasillinen myös päivän aterioilla ja kesän retkillä. Meille niistä syntyy omia pieniä juhlahetkiä, kun se Keski-Euroopassa on osa myös työarkea (2).

Pitkään alkoholitutkijana toiminut Maunu tietää, että alkoholi voi myös polttaa siltoja ja syrjäyttää. ”Hyötyjen maksimointi, haittojen minimointi ja molempien puolten ymmärtäminen on hyvä ohjenuora niin meille suomalaisille kuin muillekin eurooppalaisille”, Antti Maunu muistuttaa.

Suomalaisella saunalla on sydämissämme erityinen paikka. Saunominen ja rituaali ja yhteinen saunahetki yhdistää. Saunaolut on tiivis osa juomakulttuuriamme. Kuluttajatutkimusten (3) mukaan useampi kuin joka viides olut nautitaan saunomisen yhteydessä.

Kuudennet päivät, Herkkujen Suomi ja Maailman suurimmat kyläjuhlat

Suomi 100 –juhlavuoden yksi kärkiteemoista on Syödään yhdessä. Kuukausien kuudensien päivien nimikointi erilaisilla ruokateemoilla on jo nyt innostanut suomalaisia yhteisiin pöytiin. Nyt alkaa loppukiri ja Suomen 100-vuotisjuhlapäivä 6.12. on upean vuoden upea huipennus.

Kesä alkoi grillikauden avajaisilla 6.5., kesäkuussa 6.6. vietettiin koko Suomen kahvihetkeä. Heinäkuussa 6.7. on kansallisrunoilija Eino Leinon päivä. Silloin on aika kutsua naapurit kylään, lausua oodi suomalaiselle ruoalle ja juomalle – ja nostaa malja Suomelle. Jokainen valitkoon oman maljansa; maitoa, mansikkamehua, olutta, kuohuviiniä vai jotakin muuta­ – kunhan ollaan yhdessä.

Loppukesällä leivotaan ja syödään yhdessä mustikkapiirakkaa, kun 6.8.vietetään ensimmäisen kerran koko kansan mustikkapiirakkapäivää. Piirakoiden teko on suomalaisilla verissä ja suomalainen mustikka on omaa luokkaansa sekä makunsa että terveysominaisuuksiensa takia. 6.9. tehdään luomupuuron syönnin maailmanennätys.

Ruoka – ja juomakulttuurimme on näyttävästi esillä Herkkujen Suomi –tapahtumassa Helsingin Rautatientorilla 3.-5.8.17. Samalla järjestetään kotimaisten oluiden Syystober –tapahtuma. Tänä vuonna Herkkujen Suomen teema on Syödään yhdessä.



Laita kalenteriisi 26.8., Maailman suurimmat kyläjuhlat! Silloin on luvassa satoja tilaisuuksia syödä ja juoda yhdessä koko Suomessa. Kuorot laulavat kansallispuistossa ja kaupunkien keskustoissa syödään yhdessä taivaan alla. Jokaisella on mahdollisuus koota oma porukka syömään yhdessä. Missä sinä olet silloin?

Lue lisää www.syödäänyhdessä.fi

Käy katsomassa myös Syödään yhdessä –kalenteri.

Lähteet:

Syödään yhdessä –tutkimus (2016) Humalan tällä puolen–tutkimus (2017) Oluttutkimus: Norm Shopper Decision Tree (2013)

