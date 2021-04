Ympäristösopimuksia haettavissa tänä keväänä

Jaa

Päätukihaku avautui Vipu-palvelussa maanantaina 26.4.2021. Uutta sopimusta voi hakea tänä vuonna maatalousluonnon ja maiseman hoitoon, kosteikon hoitoon sekä alkuperäiskasvien ylläpitoon. Ympäristösopimukset haetaan paperilomakkeilla. Kosteikon perustamiseen voi hakea ei-tuotannollisen investoinnin tukea. Huhtikuun lopussa päättyville, vuosina 2015 tai 2016 alkaneille sopimuksille voi hakea jatkovuotta.

Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitosopimus

Hoitosopimusta voi hakea uusille aloille, jotka eivät ole olleet hoitosopimuksella aiemmin. Myös viime vuonna päättyneelle sopimukselle, jolle ei haettu jatkovuotta, voi hakea nyt uutta sopimusta. Sopimusta voidaan hakea mm. perinnebiotoopeille, luonnonlaitumille ja luontoarvoiltaan monimuotoisille tai maisemaltaan merkittäville peltojen reuna-alueille. Sopimusta haetaan lomakkeella 253 ja hakemuksen liitteeksi tarvitaan aina hoitosuunnitelma. Suunnitelmaan on yksilöitävä vuosittaiset tai muuten määräajoin tehtävät toimenpiteet lohkoittain sekä niiden toteutusaikataulu. Sopimusalueen rajaukseen on hyvä kiinnittää huomiota, sillä määrittelemällä sopimusalue oikein vältetään pinta-alavirheistä johtuvat takaisinperinnät. Sopimusalueet on hyvä merkitä maastoon pysyvällä tavalla, tai mitata ne GPS:llä jo sopimuksen valmisteluvaiheessa. Sopimusaluetta on hoidettava hoitosuunnitelmaa toteuttaen.

Jatkovuotta haettaessa sopimusta on jatkettava kaikilla sopimuslohkoilla. Jatkettavalle sopimukselle ei voi myöskään lisätä uusia lohkoja. Vuokralohkojen vuokrasopimusten tulee olla voimassa jatketun sopimuskauden päättymiseen saakka.

Jos hoitosopimus halutaan siirtää toiselle tilalle, tulee sopimuksen siirrosta ilmoittaa ELY-keskukseen hyvissä ajoin ennen päätukihaun päättymistä. Siirtoa haetaan lomakkeella 160. Sopimuksen vastaanottaja hakee tällöin sopimukselle jatkovuotta ja maksua päätukihaussa 15.6.2021 mennessä.

Kosteikon hoitosopimus

Uutta kosteikon hoitosopimusta voi hakea tänä keväänä uusille aloille, tai kohteille, jotka on aikaisemmin perustettu ei-tuotannollisten investointien korvauksella. Uuden sopimuksen voi hakea myös viime keväänä päättyneelle sopimukselle, jolle ei haettu jatkovuotta. Sopimusta haetaan lomakkeella 262 ja hakemuksen liitteeksi tarvitaan aina hoitosuunnitelma. Suunnitelmaan yksilöidään vuosittaiset tai muuten määräajoin tehtävät toimenpiteet lohkoittain sekä niiden toteutusaikataulu. Sopimusalueen oikea rajaus on tärkeää, jotta vältetään pinta-alavirheistä johtuvat takaisinperinnät.

Yhden vuoden jatkoa voi hakea vuosina 2015 ja 2016 alkaneille sopimuksille, jotka päättyvät 30.4.2021. Jatkettavaan sopimukseen ei voi lisätä uusia lohkoja, eikä jättää pois sopimuksella olevia lohkoja. Olemassa olevien sopimusehtojen noudattamista tulee jatkaa jatkovuoden loppuun asti ja alueen hoitoa tulee jatkaa hoitosuunnitelmaa toteuttaen. Vuokralohkojen vuokrasopimusten tulee olla voimassa jatketun sopimuskauden päättymiseen saakka. Sopimuksen siirtoa koskevat samat menettelyt kuin edellä on kuvattu.

Kosteikon perustaminen ei-tuotannollisen investoinnin tuella

Ei-tuotannollisen investoinnin korvausta kosteikon perustamiseen voi hakea tänä vuonna Hyrrä-asiointipalvelussa (ruokavirasto.fi) tai lomakkeella 195. Haku avautuu toukokuun lopulla. Investoinnin tulee edistää maatalouden vesistökuormituksen vähentämistä ja/tai lisätä luonnoltaan yksipuolisen maatalousalueen elinympäristöjen monimuotoisuutta. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että investoinnin jälkeen kohteesta tehdään viisivuotinen kosteikon hoitosopimus.

Alkuperäisrodut ja -kasvit

Yhden vuoden jatkoa voi hakea vuosina 2015 ja 2016 alkaneille alkuperäisrotujen kasvattamissopimuksille, jotka päättyvät 30.4.2021. Jatkoa voi hakea Vipu-palvelussa tai, jos et hae muita päätukihaun tukia, paperilomakkeella 218M. Uusia alkuperäisrotujen kasvattamissopimuksia ei ole mahdollista hakea tänä vuonna.

Uutta alkuperäiskasvien ylläpitosopimusta haetaan lomakkeella 214. Mikäli haet jatkovuotta alkuperäiskasvien ylläpidon sopimukseen, ole yhteydessä Hämeen ELY-keskukseen.