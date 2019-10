Ympäristötaiteen uranuurtaja Tuula Närhinen voitti Below Zero -taidepalkinnon

Thames-joen pohjamudista materiaalinsa saava näyttely avautuu maaliskuussa Lontoossa.



Below Zero -taidepalkinto jaettiin nyt toista kertaa. Tämä vuoden teemana oli ‘Resilient Futures’. Kilpailun voittaja, kuvataiteilija Tuula Närhinen lähestyy teemaa muun muassa keräämällä jätteitä Thames-joen rantamudasta laskuveden aikaan ja tutkimalla ihmisten tuottaman historian monia kerroksia.

“Olen voitosta yllättynyt ja iloinen. On mahtavaa, että Below Zero -taidepalkinnossa painotetaan taiteilijan tekemää työtä, eikä taiteilijuutta. Olen jo alkanut työstää projektissa käyttämiäni tekniikoita, jotka toimivat varmasti hyvin myös Thames-joessa”, Närhinen kertoo.



Palkinnon jakavat Lontoon Vauxhallissa sijaitseva Beaconsfield-galleria ja Suomen Lontoon-instituutti. Palkinnon arvo on 15 000 puntaa (noin 17 000 euroa), ja siihen sisältyy mentorointi, materiaalit, kuukauden mittainen residenssi Lontoossa ja näyttely Beaconsfield-galleriassa. Palkinnon saaja työstää residenssin ajan näyttelyä galleriaan.



Närhinen on kriittisen ympäristötaiteen uranuurtaja. Hän on tehnyt 30-vuotisen uran, joka on keskittynyt laajasti kulttuurin ja luonnollisen ympäristön suhteisiin sekä luonnonilmiöihin. Hän käsittelee teoksissaan usein luonnon elementtejä, kuten vettä.



Valintakomiteaan kuuluivat kuraattori Taru Elfving, Naomi Siderfin ja David Crawford Beaconsfield Gallerystä, kuraattori Hannele Tilles sekä Suomen Lontoon-instituutin taide- ja kulttuuriohjelman päällikkö Jaakko Nousiainen.

"On ilo palkita ekologisiin kysymyksiin jo pitkään syventynyt taiteilija, jonka työ on inspiroinut myös monia muita tekijöitä viime vuosina", Elfving sanoo.

Kilpailuun osallistui ideoillaan 40 taiteilijaa, ja Närhinen valittiin viiden voittajaehdokkaan joukosta. Muita voittajaehdokkaita olivat Sara Bjarland, Teija ja Pekka Isorättyä, Kati Roover sekä Elsa Salonen.

“Toista kertaa jaettu Below Zero on vakiinnuttamassa asemaansa. Tänä vuonna hakemuksissa korostuivat laatu ja ekologinen tietoisuus. Hakemusten korkea taso ilahdutti meitä”, sanoo Suomen Lontoon-instituutin johtaja Emilie Gardberg.