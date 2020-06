Yrittäjägallup: 65 prosenttia työnantajayrittäjistä toivoo, että lomautusilmoitusajan ja yt-lakiprosessin lyhennys olisi pysyvä

65 prosenttia työnantajayrittäjistä toivoo, että koronakriisin takia lyhennetyistä yt-neuvotteluprosessista ja lomautusilmoitusajasta tulisi pysyvä, kertoo Yrittäjägallup. - Lomautusmekanismi ehkäisee irtisanomisia, joten sen vuoksi järjestelmää on syytä kehittää nykyistä ketterämmäksi, työmarkkinajohtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä sanoo.

Kantar kysyi Suomen Yrittäjien pyynnöstä yrittäjiltä kokemuksia siitä, miten koronakriisin vuoksi määräajaksi lyhennetyt yt-neuvotteluprosessi ja lomautusilmoitusajat ovat vaikuttaneet. Molempia lyhennettiin määräajaksi viiteen päivään.

Työnantajayrittäjistä 42 prosenttia kertoo, että lakimuutoksesta on ollut hyötyä yritykselle. 46 prosentin mielestä ei ole ollut ja 12 prosenttia ei osaa sanoa.

65 prosenttia työnantajayrityksistä toivoo, että muutokset jäisivät pysyviksi. Vain 13 prosenttia työnantajayrittäjistä vastustaa ajatusta.

Yksinyrittäjistäkin 27 prosenttia kannattaa sitä, että muutokset säädettäisiin pysyviksi.

- Kriisin aikana on nähty, että mahdollisuus toteuttaa lomautus nopeasti on ollut sekä yritysten että työntekijöiden etu. Näin on vältetty irtisanomisia. Lyhyemmästä lomautusajasta on syytä tehdä pysyvä lakimuutos, Makkula sanoo.

Yt-lain rajaa nostettava 50 työntekijään

- Samalla on nostettava yhteistoimintalain soveltamisalaa 50 työntekijään turhan byrokratian karsimiseksi, Makkula vaatii.

Nyt raja menee 20 työntekijässä.

- Työlainsäädännön kehittämisen strategiseksi tavoitteeksi on asetettava työllisyysasteen nostaminen. Työ ja korkea työllisyys on parasta turvaa sekä yksilölle että kansantaloudelle, Makkula sanoo.

Näin kysyttiin

Yrittäjägallupin toteutti Kantar TNS Oy Suomen Yrittäjien toimeksiannosta.

Kyselyyn vastasi 1008 pk-yrityksen edustajaa.

Tutkimus toteutettiin monimenetelmätutkimuksena, jolloin osa vastaajista osallistui tiedonkeruuseen sähköpostikyselyllä ja osa Gallup Forum -internetpaneelin kautta.

Otos pyritään rakentamaan niin, että Yrittäjägallup kuvaisi edustavasti Suomen yrityksiä.

Tutkimuksen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Tiedot kerättiin 19. - 25. toukokuuta.