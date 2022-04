Yrittäjägallup: Ay-liike on yritysten mielestä suuri investointien jarru - ”On ennen kaikkea suomalaisen duunarin etu, että Suomeen investoidaan”

SY-Selvitys: S-ryhmä on syvällä puolueissa ja politiikassa 8.4.2022 11:27:26 EEST | Tiedote

S-ryhmällä on erittäin vahva asema Suomen poliittisella kentällä, niin eduskunnassa kuin kunta- ja maakuntapolitiikassa. Yhteensä osuuskauppojen edustajistojen ja hallintoneuvostojen paikois-ta ainakin 438 on sellaisilla vaikuttajilla, jotka ovat mukana joko eduskunnassa, kuntien valtuus-toissa tai hallituksissa tai maakuntahallituksessa tai -valtuustoissa. Jotkut ovat mukana monessa näistä. HOK-Elannossa muutama henkilö on lisäksi sekä edustajiston että hallintoneuvoston jäsen, Suomen Yrittäjien selvitys osoittaa. Kaupunkien ja kuntien sekä maakuntien valtuustojen ja hallitusten sekä kansanedustajien paikoista on 796 osuuskauppojen edustajistossa ja hallinto-neuvostoissa istuvilla poliitikoilla.