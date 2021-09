Yrittäjägallup: Kokoomus edelleen selvä ykkönen yrittäjien parissa

- Asetelma on samanlainen kuin toukokuun kuntavaalimittauksessa. Edelliseen mittaukseen (2/21) verrattuna suurin muutos on keskustan kannatuksen vahvistuminen. Keskusta on pitänyt kuntavaalikannatuksensa mutta on yhä kaukana viime eduskuntavaalien luvuista, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kommentoi.

- Keskustalla oli kuntavaaleissa paljon yrittäjäehdokkaita. Moni äänesti heitä, ja ehkä tämä tunnelma on säilynyt”, hän tulkitsee.

Kantar tutki yrittäjien puoluekannatuslukuja Yrittäjien toimeksiannosta. Tutkimuksessa haastateltiin 1040 yrittäjää tai yrityksen edustajaa. Virhemarginaali on +- 3,1 prosenttiyksikköä. Kyseessä ei ole Suomen Yrittäjien jäsentutkimus.

Kritiikkiä hallituksen talouslinjaa kohtaan

Kokoomuksen yrittäjäkannus on pysynyt korkealla, lähes 50 prosentissa.

- Yrittäjät ovat kriittisiä hallituksen talouspolitiikkaa kohtaan. Kokoomus pystyy sanoittamaan hyvin yrittäjien tunteman kritiikin, Pentikäinen arvioi.

Perussuomalaisten yrittäjäkannatus on hieman laskenut. Muutos on kuitenkin vähäinen.

- Joitakin yrittäjiä hiertää puolueen maahanmuuttokanta. Yrittäjät näkevät, että Suomi tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa, Pentikäinen sanoo.

Vihreiden yrittäjäkannatus on puolittunut parissa vuodessa.

- Moni on pettynyt erityisesti vihreiden talouspolitiikan linjaan. Koetaan, että vihreät on liikaa vasemmalla. Puolueen yrittäjäsiipi ei juurikaan ole esillä, hän tulkitsee.

Noin neljännes tukee hallituspuolueita

Nykyisten hallituspuolueiden suosio on yrittäjien parissa 26 prosenttia. Se on noussut helmikuusta, jolloin se oli 23 prosenttia. Kaksi vuotta sitten kannatus oli 31 prosenttia.

- Yrittäjät ovat kriittisiä hallitusta kohtaan, mutta kritiikki on hieman lientynyt. Tässä voi olla myös kuntavaalien vaikutusta, Pentikäinen arvioi.

Mielipidemittaus kertoo, että yrittäjät ovat ahkeria äänestäjiä. Vain neljä prosenttia sanoo, ettei äänestäisi eduskuntavaaleissa. Yrittäjiä on Suomessa noin 300000.