Yrittäjägallup: Monen yrityksen tilanne vaikea, mutta yleistilanne hieman parantunut syksystä

Edelleen 63 prosenttia yrittäjistä kertoo yrityksensä kärsivän koronakriisistä. Tilanne on parantunut syksystä vain vähän, Yrittäjägallup kertoo. Maksuvaikeuksissa on 13 prosenttia, lopettamista pohtii kymmenen prosenttia ja konkurssiuhkaa kokee viisi prosenttia. “Kiristyneet rajoitustoimet pahentavat tilannetta. Yritystukia ja lakimuutoksia tarvitaan nyt nopeasti”, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen Suomen Yrittäjistä sanoo.

53 prosentilla yrityksistä myynti on vähentynyt, 22 prosentilla yli 30 prosenttia. Tilanne on parantunut syksystä hieman. Kantar kysyi Yrittäjien pyynnöstä yrittäjiltä koronakriisin vaikutuksista. Kyselyyn vastasi helmikuun lopulla 1114 yrittäjää.

- Koronakriisi on kohdellut yrityksiä hyvin eri tavalla: joitakin pehmeästi, joihinkin iskenyt kuin painava moukari. Pentikäinen sanoo.

Pentikäinen kertoo, että moukarin isku osuu toistuvasti samoihin toimialoihin: ravintola-ala, majoitus, taiteet, viihde, virkistys, henkilöliikenne, koulutus ja osa kaupasta.

- Rajoitustoimien vuoksi yrittäjien mielialat ovat synkentyneet. Tulee epätoivoisiakin yhteydenottoja. Sulkutoimet ja epäselvät ohjeet suututtavat. Luottamus päättäjiin ja hallituspuolueisiin on vähentynyt, Pentikäinen kertoo.

Yrittäjät ovat pitäneet sinnikkäästi kiinni työntekijöistään

Lomautuksia on toteuttanut 18 prosenttia yrityksistä. Irtisanomisia kertoo aloittaneensa kuitenkin vain kuusi prosenttia yrittäjistä.

- Yrittäjät haluavat pitää väkensä töissä, jos vain mahdollista. Yrittäjät ja työntekijät ovat samassa veneessä tämänkin kriisin keskellä, Pentikäinen sanoo.

- Jotta yrityksiä voidaan pelastaa ja työpaikkoja säilyttää, pitää nopeuttaa lomautus- ja yt-neuvotteluprosessia viime vuoden tapaan. On kohtuutonta, että pikaisesti voimaan tuleviin sulkutoimiin on mahdoton vastata riittävällä nopeudella.

Tilapäisiä palkanalennuksia on tehty 18 prosentissa yrityksistä.

- Määrä on merkittävä ja korostuu pääkaupunkiseudun yrityksissä ja palvelualoilla, joihin kriisi on iskenyt lujaa, Pentikäinen kommentoi.

Kolmannes tarvitsee vielä tukea - eduskunnan kannattaa korjata kustannustukea

Suoraa julkista tukea kertoo tarvitsevansa 32 prosenttia vastaajista. Luku on pienentynyt syksystä hieman, mutta juuri alkanut sulkutila uhkaa muuttaa suuntaa.

- Jotkut yrittäjät kokevat, että luvataan hövelisti tukia, mutta kun tuki tulee haettavaksi, sitä joko ei saa tai saa vain vähän. Se ymmärrettävästi harmittaa.

Suomen Yrittäjien mukaan eduskunnan kannattaa ehdottomasti vielä muuttaa käsittelyssä olevan kustannustuen kolmannen kierroksen ehtoja:

- Tukikauden pituutta pitää lyhentää, jotta tuen saa ripeämmin. Toimialarajaus pitää poistaa ja minimi pudottaa tuhanteen euroon. Tukikelpoisuuteen pitää riittää 20 prosentin liikevaihdon lasku. Kustannustuen määrää pitää nostaa 90 prosenttiin korvattavista kuluista, Pentikäinen listaa.

Työttömyysturvamuutoksen jatko tärkeä

Yrittäjän työttömyysturvaa on hakenut 15 prosenttia vastaajista. Osuus on vaihdellut kriisin aikana 15 ja 22 prosentin välillä. Työttömyysturvan pidennys on paraikaa eduskunnan käsittelyssä.

- Työttömyysturva on tuonut perusturvaa. Tämä on tärkeä tuki, jota ajoimme kriisin alusta saakka.

Mitä nyt pitäisi tehdä?

Eduskunnan kannattaa nyt ehdottomasti korjata hallituksen esitystä kustannustuen kolmanneksi kierrokseksi: Tukikauden pituutta pitää lyhentää, jotta tuen saa ripeämmin. Toimialarajaus pitää poistaa. Tukikelpoisuuteen pitää riittää 20 prosentin liikevaihdon lasku. Tuen minimi pitää pudottaa 1000 euroon. Kustannustuen määrää pitää nostaa 90 prosenttiin korvattavista kuluista.

Pitää nopeuttaa lomautus- ja yt-neuvotteluprosessia viime vuoden tapaan.

Verottajan ja työeläkeyhtiöiden pitää tehdä maksuohjelmia.

Puoliväliriihessä pitää tehdä työllisyyttä ja yrittäjyyttä vahvistavia toimenpiteitä.

Pitää valjastaa työterveyshuolto rokotuksiin ja painottaa rokotuksia alueille, joilla on enemmän tautitapauksia, ja tehtäviin, joissa ollaan asiakaspalvelussa.

Näin kysyttiin