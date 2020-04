Yrittäjägallup: Puolet yrityksistä tarvitsee valtion tukea

Koronakriisin pitkittyminen on lisännyt entisestään yritysten ongelmia, tuore Yrittäjägallup kertoo. Joka kymmenes yritys on menettänyt koko liikevaihtonsa ja kolmannes myynnistään yli puolet. Lähes puolet yrityksistä kertoo tarvitsevansa valtion tukea selvitäkseen kriisistä. - Julkiselle tuelle on huutava tarve. Luvattu raha loppuu hetkessä, Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

48 prosenttia yrityksistä tarvitsee suoraa julkista tukea selvitäkseen koronakriisistä.

Korona on aiheuttanut Yrittäjägallupin mukaan ongelmia 76 prosentille yrityksistä. Luku on noussut hieman edellisestä Yrittäjägallupista, joka tehtiin kriisin alkumetreillä. - Myynti on vähentynyt 62 prosentilla yrityksistä ja kasvanut kolmella prosentilla. Koronakriisi iskee voimalla yrityksiin eri toimialoilla eri puolilla maata. Kovimmin se iskee kauppaan, jossa 90 prosenttia on kärsinyt koronan takia, Pentikäinen kommentoi. Joka viides yritys on maksuvaikeuksissa. Niiden määrä ei ole lisääntynyt edellisestä Yrittäjägallupista. - Joka kymmenes yritys pelkää ajautuvansa konkurssiin. Se tarkoittaisi noin 30 000 pientä ja keskisuurta yritystä. Joka viides kaupan alan yrittäjä pelkää yrityksensä konkurssia, Pentikäinen sanoo. Lomautusten määrä kasvanut - sosiaalivakuutusmaksujen siirto valtiolle määräajaksi auttaisi Lomautuksia on käynnistänyt 43 prosenttia ja irtisanomisia seitsemän prosenttia työnantajayrityksistä. Lomauttavien yritysten määrä on selkeästi kasvanut. - Edessämme on massiivinen lomautusten aalto, Pentikäinen arvioi. - Esitämme, että valtio ottaisi vastuulleen yritysten ja yrittäjien sosiaalivakuutusmaksut pahimman kriisin yli määräajaksi, esimerkiksi huhti-toukokuuksi. Se olisi tehokas, kaikki yritykset tavoittava tuki, joka vähentäisi painetta lomautuksiin, ja vahvistaisi siten myös työttömyysturvajärjestelmän kestävyyttä, Pentikäinen sanoo. Rahoituskanavien toimivuus varmistettava Yrittäjägallupissa tutkittiin nyt ensimmäisen kerran yritysten tuki- ja rahoitustarpeita. Lähes joka toinen yritys kokee tarvitsevansa ja aikoo myös hakea suoraa julkista tukea. - Määrä on merkittävä. Se tarkoittaa noin 135 000 yritystä. Tukea tarvitsevat kaikenkokoiset yritykset. Osa yrityksistä ei selviä koronakriisin yli ilman suoraa tukea ja siksi siihen on panostettava merkittävästi tämänhetkistä enemmän, pääekonomisti Mika Kuismanen sanoo. Business Finlandin ja Ely-keskusten kautta jaettavaa tukea on toistaiseksi hakenut noin 25 000 yritystä. Yksinyrittäjille tarkoitetun tuen haku ei ole vielä alkanut. - Nyt on varmistettava näiden kanavien toimivuus ja niiden kautta jaettava rahamäärä pitää kaksinkertaistaa kahteen miljardiin euroon, Kuismanen arvioi. Noin kolmannes pitää myös lainarahoitusta mahdollisena. Mitä isompi yritys, sitä laajemmin lainarahoitus nähdään mahdollisena. - Yrityksistä 30 prosenttia on jo kääntynyt tai kääntyy pankin puoleen. Eniten kysyntää kriisin alkuvaiheessa on ollut lainojen maksuohjelmien lykkäyksille. Kriisin pitkittyessä uusien rahoitusjärjestelyjen tarve tulee nousee, Kuismanen kertoo. Yrittäjät antavat hallitukselle arvosanaksi 7,6 Yrittäjät ovat tyytyväisiä pääministeri Sanna Marinin hallitukseen koronakriisin hoitamisessa. Yrittäjät antavat hallitukselle kouluarvosanan 7,6. - Se on hyvä arvio vaikean tilanteen hoitamisesta. Tyytyväisimpiä ovat yksinyrittäjät, jotka ovat saamassa oman tukensa ja joista monelle yrittäjän työttömyysturva on tärkeä asia. Heistä runsas kolmannes antaa hallitukselle kiitettävän, Pentikäinen sanoo. Yrittäjägallupissa yli tuhat haastateltavaa Yrittäjägallupin toteuttaa Kantar Suomen Yrittäjien toimeksiannosta. Tutkimuksessa haastateltiin 1111 yrityksen edustajaa 1. - 3. huhtikuuta. Tutkimuksessa haastatellaan myös muita kuin Suomen Yrittäjien jäsenyrityksiä. Otos pyritään rakentamaan niin, että Yrittäjägallup kuvaisi edustavasti Suomen yrityksiä. Kantar selvitti koronakriisin vaikutuksia yrityksiin nyt toisen kerran. Ensimmäinen koronakriisiä käsittelevä Yrittäjägallup tehtiin 18. - 24. maaliskuuta. Tutkimuksen virhemarginaali on 2,9 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Kuvat 48 prosenttia yrityksistä tarvitsee suoraa julkista tukea selvitäkseen koronakriisistä. Lataa 47 prosenttia yrityksistä on hakenut tai hakemassa suoraa tukea yritykselle. Lataa Koronakriisi on aiheuttanut ongelmia 76 prosentille yrityksistä. Edellisessä kyselyssä näin kertoi 73 prosenttia vastaajista. Lataa

