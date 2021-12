Yrittäjägallup: Synkkiä pilviä taivaalla, yritysten koronaongelmat kärjistymässä

Suomen Yrittäjien Petri Salminen Euroopan yrittäjäjärjestön johtoon 9.12.2021 16:40:44 EET | Tiedote

Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Petri Salminen on valittu eurooppalaisen pk-yrittäjien kattojärjestön SMEunitedin johtoon. Valinnan teki SMEunitedin vuosikokous torstai-iltana Brysselissä. – Jatkossa pk-yrittäjyyden äänen on oltava EU:ssa vahvempaa ja sääntelyn järkevämpää. Unionin on vauhditettava yrittäjyyttä sekä yrittämisen ja omistamisen vapautta, puheenjohtaja Petri Salminen toteaa. Salminen kisasi puheenjohtajuudesta romanialaisen ex-elinkeinoministeri Florin Jianun kanssa. 12 miljoonan pk-yrityksen järjestö Kattojärjestö SMEunitedin jäsenjärjestöihin kuuluu noin 12 miljoonaa eurooppalaista pk-yritystä ja vaikuttamistyössään se toimii kaikkien yli 22 miljoonan eurooppalaisen pk-yrityksen puolesta. SMEunitedin jäsenjärjestöjä ovat pieniä ja keskisuuria yrityksiä edustavat organisaatiot Euroopan unionissa. SMEunited on EU-edunvalvontayhteistyön järjestö, joka tukee ja edustaa jäsenjärjestöjään eurooppalaisessa edunvalvonnassa. – SMEunitedilla on paljon työtä työn ja yrittäjyyden m