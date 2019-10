Yrittäjägallup: Yrittäjät eivät koe, että kilpailukieltosopimukset haittaisivat rekrytoimista

Enemmistö yrittäjistä pitää kilpailukieltosopimuksia tarpeellisina, eikä sääntelyn tiukentaminen saa tukea. 79 prosenttia yrittäjistä kertoo, että edellisen työnantajan kanssa tehty kilpailukieltosopimus ei haittaa työntekijän palkkaamista. Valtaosa ei ole käyttänyt niitä. Tiedot käyvät ilmi tuoreesta Yrittäjägallupista.

Kilpailukieltosopimuksella voidaan rajoittaa työntekijän oikeutta mennä työsuhteen päättymisen jälkeen kilpailijan palvelukseen. Sillä voidaan suojata esimerkiksi asiakassuhteita tai tuotekehitystä. Sopimuksen tekeminen edellyttää lain mukaista erityisen painavaa syytä.

Kantar TNS Oy kysyi yrittäjien käsityksiä kilpailukieltosopimuksista Suomen Yrittäjien pyynnöstä. Kyselyyn vastasi 1006 yrittäjää.

- Kilpailukieltosopimukset ovat tarpeen, eikä niiden sääntelyä pidä tiukentaa, Suomen Yrittäjien asiantuntija Albert Mäkelä summaa kyselyn tuloksia.

46 prosenttia vastaajista piti tarpeellisena mahdollisuutta tehdä kilpailukieltosopimus työntekijän kanssa. 35 prosenttia ei pitänyt sitä tarpeellisena ja 19 prosenttia ei osannut sanoa.

42 prosenttia vastaajista vastusti kilpailukieltosopimuksia koskevan sääntelyn kiristämistä, 18 prosenttia kannatti sitä. 40 prosenttia ei osannut sanoa.

Työ- ja elinkeinoministeriö aloittamassa lainsäädäntövalmistelun

Työ- ja elinkeinoministeriö on parhaillaan asettamassa kolmikantaista työryhmää valmistelemaan työsopimuslain muutosta, jolla korvausvelvollisuus laajennettaisiin koskemaan kaikkia kilpailukieltosopimuksia. Työministeri Timo Harakan mukaan tarkoituksena on karsia pois turhia kilpailukieltosopimuksia. Nykyisin työnantajan on maksettava työntekijälle erillinen korvaus vain yli kuuden kuukauden sopimuksista.

- Korvauksesta säätäminen ei ole ongelmaton ratkaisu turhien kilpailukieltosopimusten karsimiseksi. Erityisesti se lisää niiden työnantajien kustannuksia, jotka käyttävät kilpailukieltosopimuksia asianmukaisesti, Mäkelä sanoo.

- On kuitenkin myönteistä, että työryhmän tulee huolehtia kaikkien osapuolten velvoitteiden ja seuraamusten tasapainosta, Mäkelä jatkaa.

Yrittäjät eivät käytä kilpailukieltosopimuksia laajasti: 60 prosenttia kyselyyn vastanneista ei ollut koskaan käyttänyt kilpailukieltolauseketta työntekijöiden työsopimuksissa tai tehnyt erillisiä kilpailukieltosopimuksia. Nyt työnantajayrittäjinä toimineista sopimuksia ei ollut käyttänyt 61 prosenttia vastaajista.

- Työnantajan näkökulmasta kilpailukieltosopimusten työmarkkinoita jäykistävä vaikutus on marginaalinen, Mäkelä toteaa.



