Yrittäjägallup: Yrittäjien Nato-kannatus vahvistuu, Ukrainan sodan vaikutukset suomalaisyrityksiin syvenevät

Neljännes yrityksistä ilmoittaa, että yleinen epävarmuus vähentää tilauksia ja noin viidennes kannattavuuden heikkenemisestä.

Nyt 23 prosenttia yrityksistä ilmoittaa nostavansa tuotteiden ja palveluiden hintoja. Maaliskuussa näin ilmoitti 11 prosenttia yrityksistä.

- Energian hinnan nousulla on laajimmat vaikutukset. Merkittäviä tekijöitä ovat myös raaka-aineiden hinnannousu ja kuljetuskustannusten kasvu. Moni yritys pystyy onneksi siirtämään kustannusnousuja omiin hintoihinsa, mikä turvaa niiden tulevaisuutta ja liiketoiminnan jatkuvuutta, Pentikäinen sanoo.

Teollisuusyrityksissä raaka-aineiden hinnan noususta raportoi 63 prosenttia yrityksistä, energian hinnan ja kuljetuskustannusten noususta raportoi yli puolet, 57 prosenttia. Rakentamisessa 62 prosenttia raportoi energian hintojen noususta ja 58 prosenttia raaka-aineiden.

- Valmistavassa teollisuudessa ja rakentamisessa hinnat nousivat voimakkaasti jo ennen sotaa. Kustannusten kasvu pakottaa yritykset arvioimaan varovaisesti investointejaan ja asiakkaille toimitettavia tarjouksiaan. Terveiden taseidensa ansiosta yritykset ovat toistaiseksi pystyneet kohtaamaan äkillisen kustannusten nousun. Pitkittyessään inflaatio vaikuttaa väistämättä työllistämis- ja investointisuunnitelmien toteutumiseen, sanoo Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Petri Salminen.

Kaikista yrittäjistä 21 prosenttia raportoi, että kriisillä ei ole vaikutusta yrityksen toimintaan. Osuus on pienentynyt edellisestä kyselystä.

Yrittäjien Nato-kannatus nousukiidossa

Yrittäjistä 70 prosenttia kannattaa Natoon liittymistä. Osuus on noussut maaliskuusta, jolloin sitä kannatti 64 prosenttia. Kannatus on sitä vahvempi, mitä iäkkäämpi yrittäjä on ja mitä isompi yritys on. Eniten kannatusta tulee Pohjois- ja Itä-Suomesta.

- Parasta yrittäjyyspolitiikkaa on varmistaa vakaus ja vapaus. Siksi Yrittäjät kannattaa Nato-jäsenyyttä. Nato-prosessiin liittyvä selonteko on tärkeä askel eteenpäin. Uskomme vahvasti, että Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuutta, vapautta ja vakautta, Pentikäinen sanoo.

Vastustajien osuus on 11 prosenttia yrittäjistä ja 18 prosenttia ei osaa sanoa kantaansa.

Sodan vaikutukset koronaa lievemmät

Tällä hetkellä Ukrainan sodan arvioidaan vaikuttavan vähemmän yritysten liiketoimintaan kuin koronaepidemian. Silti jo 29 prosenttia yrityksistä arvioi, että Ukrainan sota vaikuttaa enemmän.

- Vielä näyttää siltä, että koko yrityskentän kannalta korona vaikutti laajemmin kuin Ukrainan sota. Teollisuudessa ja rakentamisessa sodan vaikutukset koskevat silti jo tuntuvammin, Pentikäinen sanoo.

Yrittäjägallupin toteutti tutkimuslaitos Kantar. Tutkimuksen haastattelut tehtiin 1.–11.4.2022. Tutkimukseen vastasi 1 033 pk-yrityksen edustajaa. Tulosten luottamusväli on kokonaistuloksen osalta +- 3,1 prosenttiyksikköä.