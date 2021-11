Yrittäjägallup: Yritysten ei pitäisi maksaa Yle-veroa

Yhteiskunta pidettävä auki, yritykset vahvemmin rokottamaan 1.11.2021 07:21:53 EET | Tiedote

- Laitetaan rokottaminen byrokratian edelle. Rokotekattavuutta on nostettava nyt ja nopeasti. Julkinen sektori ei pärjää tässä yksin ilman vahvaa kumppanuutta. Sote-yritysten osaaminen on otettava käyttöön välittömästi. Samalla on valmistauduttava tosissaan rokotusten kolmanteen kierrokseen, sanoo johtaja Harri Jaskari Suomen Yrittäjistä.