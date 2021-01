Yrittäjät ehdottaa: Yrittäjäksi ryhtyvälle opiskelijalle opintolainaa anteeksi, jotta yrityskauppoihin saadaan vauhtia

Suomessa pitäisi tapahtua ainakin tuhat yrityskauppaa enemmän vuodessa kuin nyt tapahtuu, jotta työpaikkoja ei menetettäisi. Siksi Suomen Yrittäjät esittää 15 konkreettista keinoa yritysten omistajanvaihdosten edistämiseksi. Räväkin ehdotus on se, että opintolaina kokonaan tai osa annettaisiin anteeksi yrittäjäksi ryhtyvälle.

- Yrittäjyys kiinnostaa nuoria. Heillä on kuitenkin usein taakkanaan opintolainat, jotka erääntyvät maksettaviksi silloin, kun rahaa tarvitaan runsaasti muuhunkin, esimerkiksi kodin perustamiseen. Tässä tilanteessa uusi velka yrityksen ostamista varten ei houkuttele, Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala huomauttaa.

Siksi Suomen Yrittäjät ehdottaa, että yrityskaupalla yrittäjäksi ryhtyvän Kelan takaamien opintolainojen lyhennyseriin tulisi myöntää akordi. Se on velallisen ja velkojien välinen sopimus, jolla yleensä tarkoittaa velkojen osittaista tai täydellistä anteeksiantamista samaan tapaan kuin opintolainan osan anteeksiantaminen, mikäli valmistuu määräajassa.

- Tämä on ohjelmatyössämme ja havaintojen perusteella syntynyt ehdotus, jota olisi syytä kokeilla, Kujala huomauttaa.

Oppilaitoksiin tulee perustaa jatkajakouluja

Oppilaitosten yrittäjyysopit nojaavat suurelta osin aloittavien yritysten käynnistämiseen.

- Omistajanvaihdosvaihtoehdon esille tuonti on näissä jäänyt vähälle huomiolle. Omistajanvaihdos on kelpo reitti yrittäjyyteen uuden yrityksen perustamisen lisäksi. Yrittäjyyskasvatus on jo monessa oppilaitoksessa ja eri oppiasteilla arkipäivää, Kujala sanoo.

- Oppilaitoksiin pitäisikin perustaa erityisiä jatkajakouluja, joissa keskitytään olemassa olevien yritysten toiminnan jatkamiseen.

Nämä ja 13 muuta ehdotusta käyvät ilmi Suomen Yrittäjien julkaisemasta 15 toimenpidettä omistajanvaihdosten vauhdittamiseksi -ohjelmasta.